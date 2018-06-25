«Аэрофлот» испытывает недостаток командиров воздушных судов

В компании не хватает более 60-ти первых пилотов, — сказал ее глава Виталий Савельев. Ранее перевозчик объявил набор сотрудников из числа военнослужащих Министерства обороны и других ведомств.

Летом прошлого года Савельев уже рассказывал о том, что пилоты стали массово уходить из «Аэрофлота» в китайские и другие азиатские авиакомпании. Всего же, по данным Росавиации, из России за последние пару лет уехали около 200 специалистов гражданской авиации.