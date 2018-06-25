«Аэрофлот» испытывает недостаток командиров воздушных судов
В компании не хватает более 60-ти первых пилотов, — сказал ее глава Виталий Савельев. Ранее перевозчик объявил набор сотрудников из числа военнослужащих Министерства обороны и других ведомств.
Летом прошлого года Савельев уже рассказывал о том, что пилоты стали массово уходить из «Аэрофлота» в китайские и другие азиатские авиакомпании. Всего же, по данным Росавиации, из России за последние пару лет уехали около 200 специалистов гражданской авиации.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 25 июня 2018 | 16:38
Средняя Азия рядом, восполнят... ))))
compare 25 июня 2018 | 16:43
gvs: да уж...только,одна фишка беспокоит: резкое падение спроса на полеты этой "компанией"...своя рубашка,памашь...
ts 25 июня 2018 | 16:44
Скоро все 43 миллиона пенсионеров уедут за границу, где нормальные пенсии платят.
arkadiy48 25 июня 2018 | 16:45
Платить нужно больше пилотам,а не министерским начальникам.
archibald_dandy_esquire 25 июня 2018 | 17:10
arkadiy48:
министр гражданской авиации (не помню, как его там) года 4 назад заявил, что нет смысла готовит пилотов гражданской авиации, авиучилища закрыть - "потому что за границей много безработных экипажей, которые с радостью будут работать на российских авиалиниях" (с)
lager23 25 июня 2018 | 16:47
Билеты Аэрофлота дороже чем у многих западных авиакомпаний, но это не мешает платить меньше крепостным экипажам, парадокс на грани бл@дств@!
piccoru 25 июня 2018 | 16:47
Это кого-удивляет ???
В Китае не только зарплата выше, но и жизнь веселее...