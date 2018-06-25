Тираж местной газеты изъяли в Ставропольском крае из-за статьи о пенсионной реформе
Как пишет сайт NewsTracker, со ссылкой на источник в региональном правительстве, власти опасаются резкой реакции населения на повышение пенсионного возраста и таким образом негласно цензурируют информацию в СМИ. В итоге у газеты «Благодарненские вести» забрали тираж со статьей «Цель: дожить до пенсии» и напечатали другой. Районные издания, как отмечает сайт, остаются для жителей сельских поселений единственным источником информации.
Комментарии13
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gvs 25 июня 2018 | 16:36
"Пенсионная реформа" теперь нецензурное выражение... (
kindman_a 25 июня 2018 | 16:41
"...в региональном правительстве, власти опасаются резкой реакции населения..."
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Жалкие ничтожные людишки. Тьфу.
huyt 25 июня 2018 | 16:43
kindman_a: Те, кто нарушает Конституцию являются потенциальными преступниками.
osj99 25 июня 2018 | 17:18
huyt: "благодарненские вести" оказались недостаточно благодарненскими. Это бывает в новой, сильной, вставшей с колен России
georg100 25 июня 2018 | 16:44
А как на реформу смотрят краснодарские бабки - "отряды путина" ? А что скажут казачки?
lenin3 25 июня 2018 | 16:50
kindman_a: не,ну я понимаю-Лыковы в тайге 70 лет жили без связи с внешним миром,а эти,в Ставрополье,других источников новостей,кроме газет,не знают в 21-м веке?Или всё проще:им газеты просто нужны,чтоб подтираться?
fikus74 25 июня 2018 | 17:04
gvs: нет, это просто экстремизм , шпионаж и гос измена.
archibald_dandy_esquire 25 июня 2018 | 17:06
gvs: " "Пенсионная реформа" теперь нецензурное выражение. "
любая "реформа", проводимая "командой путина", есть нецензурное выражение
любая "реформа", проводимая "командой путина", имеет цель ограбление населения РФ
fikus74 25 июня 2018 | 16:42
как там в конституции какого-то государства россия "цензура запрещена"" - да НАСРАТЬ на конституцию.
calorad 25 июня 2018 | 16:45
ЭФЭСБЭ не спит, как многие тут думают!
vla7815 25 июня 2018 | 16:47
Очередная подлая подлость. Ну, а другого ни чего не умеют.
varangian2011 25 июня 2018 | 16:50
Ставропольский губернатор Владимиров таков, что готов вылизать зад даже дворовому псу лишь бы угодить Кремлю. На каждых выборах "накидывают и приписывают" Кремлю минимум 20%, и это усматривается даже по официальной статистике ЦИК где голосование на дому по Ставрополью от 10 до 25%. Первый претендент на люстрацию.
riots 25 июня 2018 | 16:59
Газета единственный источник информации ?
И это в стране утверждающей что она сверхдержава.