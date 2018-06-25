Тираж местной газеты изъяли в Ставропольском крае из-за статьи о пенсионной реформе

Как пишет сайт NewsTracker, со ссылкой на источник в региональном правительстве, власти опасаются резкой реакции населения на повышение пенсионного возраста и таким образом негласно цензурируют информацию в СМИ. В итоге у газеты «Благодарненские вести» забрали тираж со статьей «Цель: дожить до пенсии» и напечатали другой. Районные издания, как отмечает сайт, остаются для жителей сельских поселений единственным источником информации.