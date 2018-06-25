Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже, могла передавать иностранным спецслужбам сведения о строящейся АЭС в Турции

Карина Цуркан, которую подозревают в шпионаже, могла передавать иностранным спецслужбам сведения о строящейся атомной электростанции в Турции. В этом проекте участвует Россия. Как рассказал агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Цуркан до прошлого года входила в совет директоров организации, которая отвечает за строительство АЭС.

На прошлой неделе стало известно об аресте женщины. Ее полная тезка является членом правления «Интер РАО». Официально информацию о том, что это один и тот же человек, правоохранительные органы не подтверждают. Сообщают, что ее подозревают в шпионаже в интересах Румынии.