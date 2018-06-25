Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже, могла передавать иностранным спецслужбам сведения о строящейся АЭС в Турции
Карина Цуркан, которую подозревают в шпионаже, могла передавать иностранным спецслужбам сведения о строящейся атомной электростанции в Турции. В этом проекте участвует Россия. Как рассказал агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Цуркан до прошлого года входила в совет директоров организации, которая отвечает за строительство АЭС.
На прошлой неделе стало известно об аресте женщины. Ее полная тезка является членом правления «Интер РАО». Официально информацию о том, что это один и тот же человек, правоохранительные органы не подтверждают. Сообщают, что ее подозревают в шпионаже в интересах Румынии.
Комментарии12
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heklya 25 июня 2018 | 16:38
Ну да ... Она в НАТО и передавала (работая на ключе под одеялом) о строящейся в НАТО АЭС....
gvs 25 июня 2018 | 16:42
heklya: Штирлиц встал спозаранку и дернул занавеску. Он не знал, что Позаранку и Занавеску были румынскими разведчицами. )))
heklya 25 июня 2018 | 16:44
gvs: С Позаранку ! Имена и фамилии пишутся с заглавной буквы !!
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 16:58
Ясно только одно. Если пендогабон посылает шпионов, значит пытается нагадить странам, участвующим в проекте.
heklya 25 июня 2018 | 17:28
podpindosov_net_01: Ну ты ууууумныый !! Сам догадался . али подсказал кто ??
tks 25 июня 2018 | 17:15
gvs: Штирлиц подошёл к окну и попытался повесить занавеску... Двойной агент Сигуранцы-Абвера Занавеску отчаянно сопротивлялся и бил Штирлица гантелей по голове!
tks 25 июня 2018 | 16:38
Но перед этим она передала Сигуранце схемы энергоснабжения Крыма и то, что называют Новороссией (не путать с Новороссийском)!! Список преступлений растет!! Расстрелять безотлагательно!!!
sergei_tn 25 июня 2018 | 16:40
Точно1
Строительство АЭС ведь запросто можно не заметить. Она же как спичечный коробок ,ладонью закрыть можно.
heklya 25 июня 2018 | 16:42
Жалко тётку... Под каток попала..
aleksei123m 25 июня 2018 | 16:50
Смешно.., жаль что глупо.
seva1223 25 июня 2018 | 17:05
Агагагагга.... шпионили как то со спутника как неандертальцы кремневый нож делали....
Скорее наверное чтоб не догадались что используются проекты из СССР, что особенно грустно выглядит на фоне всяких колайдеров...
student_ru_ru 25 июня 2018 | 17:22
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