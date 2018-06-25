Перестрелка произошла в городе Монпелье на юге Франции
По разным данным, ранения получили от одного до четырех человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Телеканал ВFМ утверждает, что задержан подозреваемый.
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По разным данным, ранения получили от одного до четырех человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Телеканал ВFМ утверждает, что задержан подозреваемый.
Комментарии4
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noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 16:35
Ну прям как в Назрани давеча))) Идем в цивилизованный мир семимильными шагами. Еще б разрешить ношение оружия, и были б уже там.
roman_i_olga 25 июня 2018 | 16:36
noxepy_7_40_: по поводу пенс возраста - уверен это дебильное решение которое до доьра не доведет
viktorova 25 июня 2018 | 16:49
roman_i_olga: да, и в африке крокодилы вымирают. Надо срочно что-то делать.
midnightblues 25 июня 2018 | 17:29
Позвонил своим-они как раз там живут
Очень удивились
Скорее всего какой-нибудь кадыровец перестрелял пьяных ольгинских
Там остальные все нормальные жители