Уровень знаний абитуриентов существенно снизился за последние годы, — так считает ректор МГУ Виктор Садовничий
В качестве примера он привел математику — с мехмата вуза на первом курсе отчисляют 30-40 человек.
Только треть школьников от 14 до 17 лет твердо определились с выбором будущей профессии. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Более половины опрошенных заявили, что рассматривают несколько специальностей, но окончательного решения у них нет.
Школам необходимо больше уделять внимания профориентации учеников, — утверждает сотрудник центра Людмила Спиридонова. Согласно исследованию, совсем не знают, что будут делать дальше, 15% опрошенных школьников.
.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
osj99 25 июня 2018 | 16:10
как такое возможно? Только с колен поднялись, навели с образованием порядок. Учителя обеспечивают бесперебойны любые результаты на любых выборах. И на-те, здрасьте! Школьники не держат в голове таблицу умножения... Что-то намудрил г. садовничий. Как бы после разъяснений минобра не пришлось ему в трениках выйти на дорожку и не извиняться
minerr 25 июня 2018 | 16:14
osj99: Перечитай свой пост и подсчитай сколько ошибок ты сам сделал в пяти строчках, умник.
prusol 25 июня 2018 | 16:12
А Вы думаете это не закономерность, когда глава министерства, мягко говоря, не очень умненькая?
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 16:14
Голосовать за *уйла уровень знаний вполне достаточный.
piccoru 25 июня 2018 | 16:18
Какая математика....
Патриотизм - это наше все....
lenin3 25 июня 2018 | 16:21
Садовничий,как ярый запутинец,наверняка был обоими руками за введение ЕГЭ.Так что щас возмущается?Особо одаренные жители горных республик с 300 баллами по ЕГЭ заполнили МГУ?И ведь им не откажешь...
zhrv 25 июня 2018 | 16:27
А уровень самого МГУ - где он поднялся?