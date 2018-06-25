В качестве примера он привел математику — с мехмата вуза на первом курсе отчисляют 30-40 человек.

Только треть школьников от 14 до 17 лет твердо определились с выбором будущей профессии. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ. Более половины опрошенных заявили, что рассматривают несколько специальностей, но окончательного решения у них нет.

Школам необходимо больше уделять внимания профориентации учеников, — утверждает сотрудник центра Людмила Спиридонова. Согласно исследованию, совсем не знают, что будут делать дальше, 15% опрошенных школьников.

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