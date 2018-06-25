Нападающий английского Ливерпуля Мохаммед Салах не собирается покидать сборную Египта
Официальная информация появилась в твиттере сборной. Руководству пришлось оправдываться после того, как американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Салах уходит из команды, потому, что его встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым вынесли на первые полосы и придали ей чрезмерную политическую окраску. На самом деле расхождения с федерацией у Салаха есть, но они касаются использования образа игрока. Ему, в частности, не понравилось, что его портрет появился на фюзеляже самолета, который и доставил сборную Егитпа в Россию. Кстати, Египтяне сами выбрали в качестве резиденции Грозный и Салах согласился встретится с Кадыровым, равно как и придти на званый ужин, на котором Президент Республики присвоил ему звание почетного гражданина.
Сборная Египта сегодня проводит последний матч на чемпионате мира. Менее, чем через час она выйдет на поле, чтобы сыграть с командой Саудовской Аравии.
Комментарии2
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gregor 25 июня 2018 | 16:07
Нападающий английского Ливерпуля Моххамед Салах не собирается покидать сборную Египта
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Кадыров ещё не решил , покидать сборную Египта Салаху , или нет .
prusol 25 июня 2018 | 16:10
И все облегчённо вздохнули и радостно заулыбались.