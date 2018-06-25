Симоновский суд Москвы рассматривает ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Алексею Начальному
Симоновский суд Москвы в эти минуты рассматривает ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Алексею Начальному по делу Кировлеса на один год. Представительница ведомства также просит назначить оппозиционеру явку в полицию для учёта четыре раза в месяц вместо двух. Судья уже удалилась для вынесения решения. Сам Навальный считает, что процесс против него политизирован. По первоначальному приговору испытательный срок Навальному по делу Кировлеса заканчивается уже в июле.
Комментарии8
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pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 16:06
...явку в полицию для учёта четыре раза в месяц вместо двух.
Лучше уж каждые полчаса пусть ходит в полицию.
prusol 25 июня 2018 | 16:08
Так "Начальному" или Навальному?
orein51 25 июня 2018 | 16:09
а чо не 33 раза в неделю?
tks 25 июня 2018 | 16:09
[:|||Симоновский суд Москвы рассматривает ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Алексею Начальному|||:]
На "Эхе" придумали псевдоним?? ;)))
Интересно, чем же на этот раз недовольны в Рейхсканцелярии?
ematveev 25 июня 2018 | 16:11
Как не вовремя-то...
Сейчас все правозащитники на режиссера Сенцова брошены.
konogen 25 июня 2018 | 16:11
Хотелось бы узнать мотивировочную часть... типа "а чё это он вааще ходит?..."
kara 25 июня 2018 | 16:24
Больше Алексей не придет на Эхо- пусть Начальный приходит!
sim202_ 25 июня 2018 | 16:28
Ха-ха-ха!!!
Один Нэвэльный Путлеру страшнее целой НАТы...