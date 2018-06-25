[:|||Симоновский суд Москвы рассматривает ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Алексею Начальному|||:]

Симоновский суд Москвы в эти минуты рассматривает ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Алексею Начальному по делу Кировлеса на один год. Представительница ведомства также просит назначить оппозиционеру явку в полицию для учёта четыре раза в месяц вместо двух. Судья уже удалилась для вынесения решения. Сам Навальный считает, что процесс против него политизирован. По первоначальному приговору испытательный срок Навальному по делу Кировлеса заканчивается уже в июле.