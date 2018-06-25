Два человека пострадали при стрельбе возле колледжа в Назрани

Версий конфликта несколько.

Стрельба предположительно велась из травматического оружия. По одним данным её устроили двое молодых людей 17 и 18 лет. Они могли поссориться на почве личной неприязни, отношения продолжили выяснять при помощи оружия. Новая газета пишет, что к выстрелам привёл внутренний конфликт между учениками колледжа во время сдачи экзамена.

По другим данным, к политехническому колледжу Назрани подъехал автомобиль, возможно несколько, откуда открыли огонь. Такую версию событий в Назрани привёл источник агентства ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии. Оба пострадавших в больнице, у них незначительные травмы, опасности для жизни нет. РБК сообщает, что при стрельбе ранения получили студент политехнического колледжа и прохожий. Машину со стрелявшими ищут. Ранения двух человек подтвердила пресс-служба МВД Ингушетии. Не уточнив, кто именно пострадал. На месте инцидента работают следователи.

В мае похожий инцидент произошёл в Новосибирской области. Студент транспортного колледжа ранил однокурсника, а затем покончил с собой. При нападении пострадали еще двое студентов; они выпрыгнули из окна и получили переломы.