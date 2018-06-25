Большинство сегодняшних матчей Чемпионата мира по футболу пройдут в условиях жаркой погоды

В трех городах – Самаре, Волгограде и Саранске ожидается более 30 градусов. Лишь в Калининграде будет всего плюс 19 и возможен дождь.

Напомним, — в 17 часов в Самаре начнется матч Россия-Уругвай, а в Волгограде – Саудовская Аравия-Египет. Позже сыграют испанцы с марокканцами и иранцы с португальцами.