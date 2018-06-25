Большинство сегодняшних матчей Чемпионата мира по футболу пройдут в условиях жаркой погоды
В трех городах – Самаре, Волгограде и Саранске ожидается более 30 градусов. Лишь в Калининграде будет всего плюс 19 и возможен дождь.
Напомним, — в 17 часов в Самаре начнется матч Россия-Уругвай, а в Волгограде – Саудовская Аравия-Египет. Позже сыграют испанцы с марокканцами и иранцы с португальцами.
Комментарии4
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vasyakirin 25 июня 2018 | 15:41
за то болельщицы в топиках и кокошниках....
natayak 25 июня 2018 | 15:52
vasyakirin: в каких топиках, мошкара достает.
vasyakirin 25 июня 2018 | 15:54
natayak: эт хорошо, губы набухают...
kunst54 25 июня 2018 | 15:52
Жара египетская - входит в программу, чтобы египтяне и саудиты чувствовали себя как дома.