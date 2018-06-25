Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры
Она сказала, что это нелегкое, но обдуманное решение. Домрачева самая титулованная белорусская спортсменка в истории Зимних олимпийских игр.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Она сказала, что это нелегкое, но обдуманное решение. Домрачева самая титулованная белорусская спортсменка в истории Зимних олимпийских игр.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 25 июня 2018 | 15:46
Счастья и удачи в дальнейшем!И выдай замуж Надю Скардино,мож Бьорндален ей норвега найдет)))
menjadostali 25 июня 2018 | 16:24
Жаль... Уходит на пике карьеры, потратив столько сил, чтобы вернуть форму... Ну, что ж - счастья в личной жизни!