Аэрофлот испытывает дефицит в первых пилотах, не хватает более 60 специалистов

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. По его словам, сейчас делается все, чтобы исправить ситуацию.

Нехватка пилотов в отрасли наблюдается уже несколько лет. Минтранс даже разрешил нанимать на работу иностранных пилотов, однако это ни к чему не привело. Пилоты массово увольняются из российских компаний и уходят на азиатский рынок, где зарплаты выше в несколько раз.