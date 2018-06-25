Аэрофлот испытывает дефицит в первых пилотах, не хватает более 60 специалистов
Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. По его словам, сейчас делается все, чтобы исправить ситуацию.
Нехватка пилотов в отрасли наблюдается уже несколько лет. Минтранс даже разрешил нанимать на работу иностранных пилотов, однако это ни к чему не привело. Пилоты массово увольняются из российских компаний и уходят на азиатский рынок, где зарплаты выше в несколько раз.
Комментарии6
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glotze7 25 июня 2018 | 15:40
Предлагаю взять из казаков, ну или из троллей путенских? Они ведь за крым и полстакана куда угодно улетят.
s011ma 25 июня 2018 | 15:58
glotze7: Тогда пассажиров надо из того же контингента - и в добрый путь!
viteck 25 июня 2018 | 15:51
Почему, при сопоставимых ценах на билеты, иностранные компании могут выплачивать достойную зарплату пилотам,а российские -нет?
allasc 25 июня 2018 | 15:54
viteck: потомучто самолеты в кредит куплены..... а кредиты в наших банках под офигенный процент идут.... а у НИХ процент НИЗКИЙ по кредиту да еще и государство помогает процент по кредиту снизить
lenin3 25 июня 2018 | 16:05
viteck: ворують...
scleha Алексей Носов 25 июня 2018 | 16:18
Кто бы мог подумать?
Зарплаты им снижали, условия труда ухудшали, самолеты хреново обслуживали - чего они вдруг поувольнялись-то?