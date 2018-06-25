Владимир Путин не очень озабочен понижением своего рейтинга на фоне обсуждения пенсионной реформы
Владимир Путин не очень озабочен понижением своего рейтинга на фоне обсуждения пенсионной реформы – об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Последние соцопросы показывают, что рейтинг Владимира Путина снизился на несколько процентов.
Комментарии36
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putin2018 25 июня 2018 | 16:26
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Путин 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
don_ballon 25 июня 2018 | 16:27
Подпишет "закон Мудаков" про пенсию посмертно, значит, рейтинг ему по... Скорректирует-значит. двухходовочка. Отменит, значит, тетешкает рейтинг. Вообще-то, всё как всегда: Путин берёт из программы Кудрина самое гадостное, а нужное и хорошее игнорирует. Похоже, он действительно лишь номинальный правитель, вывеска, символ и культ для ширнармасс, а правят страной чекистские генералы, иначе трудно представить столь пакостного правителя.