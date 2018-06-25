Владимир Путин не очень озабочен понижением своего рейтинга на фоне обсуждения пенсионной реформы – об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Последние соцопросы показывают, что рейтинг Владимира Путина снизился на несколько процентов.