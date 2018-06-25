Карина Цуркан могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте АЭС в Турции с участием России
Член правления Интер РАО Карина Цуркан могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства с участием России АЭС в Турции. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Напомним, — суд в Москве заключил ее под стражу до середины августа. При этом в суде отказались комментировать подробности уголовного дела, ссылаясь на гриф секретно. По некоторым данным, Цуркан инкриминируют шпионаж в пользу Румынии.
Сегодня в Кремле сказали, что Владимир Путин получает отчеты по этому делу. При этом, как подчеркивает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в администрации президента следственными действиями не занимаются.
Комментарии11
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virgenu 25 июня 2018 | 15:40
Сплошная дурь! Какие могут быть секреты в проекте, в котором участвуют тысячи людей?Мельчает КГБ, не могут придумать правдоподобную фальсификацию.
henry52 25 июня 2018 | 15:46
virgenu: Плюс к тому, что вы сказали -- Турция вроде бы член НАТО.
Тогда кому, она собиралась передать эти "секреты"
honduras_na_colime 25 июня 2018 | 16:05
Если кто ещё не понял, фишку, Латынина её разжевала в поледнем Коде доступа - должно было дойти даже до последней портянки.
Цуркан в худшем для неё случае могла слить какую-то инфу какой-то коммерческой структуры.
И если бы Роисся была демократической страной, а не полуфеодальной ордой, то опять, таки, худшее, что грозило бы этой красивой девушке - гражданский иск компании, которая пострадала в результате этого слива.
komandarm____68 25 июня 2018 | 15:40
Сигуранца проклятая...)
odobryam_s 25 июня 2018 | 15:46
А мне по телевизору про это рассказали...
luger_max_otto 25 июня 2018 | 15:46
Спецслужбам- то оно зачем, чистая коммерция... Да и проекты строительства АЭС- это в основном Росатом, а не чистые электрики. Так что чекисты скорее всего фуфел толкают. Румынская шпионка, надо же. Ежовые рукавицы и цветок душистый прерий Лаврентий Палыч Берия в одном флаконе.
opiatnovyi63 25 июня 2018 | 15:48
Опять вешают лапшу. .Видимо,наверху происходит очередной передел собственности с перетусовкой кадров!
gregor 25 июня 2018 | 15:59
Карина Цуркан могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте АЭС в Турции с участием России
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А могла ещё и подкоп делать из Владивостока в Кремль .
А почему собственно нет ?
Где доказательства ,что она могла не делать ? Значит могла и возможно копала уже .
podwodnik 25 июня 2018 | 16:18
Что такого секретного в проекте АЭС, которую Россия строит в стране НАТО? Разве что авторское право на комикс. Поржут бесплатно над "гениальными" техническими решениями используемыми в 21-ом веке :)
orein51 25 июня 2018 | 16:18
"Карина Цуркан могла рыть каналопровод под морем в Турцию" [из сообщ. ЩАСС]
zhrv 25 июня 2018 | 16:21
Неужели, вражина, рассказала о месте возведения АЭС, или о том, что мы строим ее им за собственные средства?