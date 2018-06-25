Карина Цуркан могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте АЭС в Турции с участием России

Член правления Интер РАО Карина Цуркан могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства с участием России АЭС в Турции. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Напомним, — суд в Москве заключил ее под стражу до середины августа. При этом в суде отказались комментировать подробности уголовного дела, ссылаясь на гриф секретно. По некоторым данным, Цуркан инкриминируют шпионаж в пользу Румынии.

Сегодня в Кремле сказали, что Владимир Путин получает отчеты по этому делу. При этом, как подчеркивает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в администрации президента следственными действиями не занимаются.