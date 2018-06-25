МВД Ингушетии подтвердило факт ранения двух человек в результате стрельбы в Назрани

Инцидент произошел возле политехнического колледжа. Ранее источники ТАСС утверждали, что повздорили двое учащихся 17 и 18 лет, оба получили легкие ранения.



Позже появилась версия, что несколько выстрелов из травматического оружия произвел неизвестный, передвигавшийся на легковом автомобиле. Сейчас местная полиция пытается найти этого мужчину.