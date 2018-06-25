МВД Ингушетии подтвердило факт ранения двух человек в результате стрельбы в Назрани
Инцидент произошел возле политехнического колледжа. Ранее источники ТАСС утверждали, что повздорили двое учащихся 17 и 18 лет, оба получили легкие ранения.
Позже появилась версия, что несколько выстрелов из травматического оружия произвел неизвестный, передвигавшийся на легковом автомобиле. Сейчас местная полиция пытается найти этого мужчину.
Комментарии3
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henry52 25 июня 2018 | 15:36
" Сейчас местная полиция пытается найти этого мужчину. "
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Который будет убит после ожесточенной перестрелки и им окажется давно разыскиваемый террорист...
vinibi_ 25 июня 2018 | 15:42
Опять из мира животных!!!
luger_max_otto 25 июня 2018 | 15:40
Высока духовность и прочны скрепы!