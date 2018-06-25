В Москве заработал велопатруль

Как сообщает ЦОДД, патрульные будут передвигаться внутри Бульварного кольца и оказывать помощь велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Они оснащены ремонтными комплектами, бланками европротокола, медицинской аптечкой и огнетушителем.

«Иногда велопатруль может быстрее добраться до каких-то точек в городе, особенно в час пик, — подчеркивают в Центре организации дорожного движения.