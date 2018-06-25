В Москве заработал велопатруль
Как сообщает ЦОДД, патрульные будут передвигаться внутри Бульварного кольца и оказывать помощь велосипедистам, пешеходам и автомобилистам. Они оснащены ремонтными комплектами, бланками европротокола, медицинской аптечкой и огнетушителем.
«Иногда велопатруль может быстрее добраться до каких-то точек в городе, особенно в час пик, — подчеркивают в Центре организации дорожного движения.
Комментарии9
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kunst54 25 июня 2018 | 15:09
Классно: казаки в папахах, с нагайками и на велосипедах.
s011ma 25 июня 2018 | 15:24
kunst54:
Под ольхой задремал есаул молоденький,
Преклонил голову на европротокол.
viktorova 25 июня 2018 | 15:12
А зимой будут на лыжах патрулировать? С санками, огнетушителями и бланками?
henry52 25 июня 2018 | 15:14
"Они оснащены ремонтными комплектами, бланками европротокола, медицинской аптечкой и огнетушителем"
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А эвакауаторами??
prusol 25 июня 2018 | 15:17
Наверное, это очень красиво смотрится.
s011ma 25 июня 2018 | 15:20
Они оснащены ремонтными комплектами
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Для "Арматы"?
jetsam 25 июня 2018 | 15:27
а лисопеды фирмы феррари за 25килобаксов?
или импортозаместительные "днепры" из мухосранска?
наверное, карбоновые, на них откат больше....
platonnekafrin 25 июня 2018 | 15:29
В шортах в булочную не заходить! Тьфу, прости Господи, содомиты!
sasass 25 июня 2018 | 15:32
Странно , как-то , что велопатрули смогут привести в порядок автохамов....