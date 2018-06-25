Средняя пенсия в следующем году составит 15 тысяч рублей, обещает министр труда Максим Топилин. В интервью «Известиям» он подчеркнул, что это будет следствием повышения пенсионного возраста.

Министр подчеркнул, что дефицита рабочих мест не будет.

Законопроект о повышении пенсионного возраста уже внесен в Госдуму.