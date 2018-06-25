Z Архив новостей новости
5 22 6 1797
15:01, 25 июня 2018

Средняя пенсия в следующем году составит 15 тысяч рублей, обещает министр труда Максим Топилин

Средняя пенсия в следующем году составит 15 тысяч рублей, обещает министр труда Максим Топилин. В интервью «Известиям» он подчеркнул, что это будет следствием повышения пенсионного возраста.

Министр подчеркнул, что дефицита рабочих мест не будет.

Законопроект о  повышении пенсионного возраста уже внесен в Госдуму.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

savbensmb 25 июня 2018 | 15:09

15 тыщ!!! Отец родноооой! Значит, за счёт этих, кому в следующий год? Ну чё сказать......

viteck 25 июня 2018 | 15:23

размер пенсии нынешних пенсионеров меня не очень-то волнует, если честно. Гораздо больше меня волнует тот факт, что до СВОЕЙ пенсии я не доживу с вероятностью процентов так 80% - 85%. И есдинственное, что мне остается делать - это работать вчерную, чтобы тратить деньги на себя сейчас, а не отдавать их в пенсионный фонд, ибо пенсии я не увижу...

wuwer 25 июня 2018 | 15:09

Чтоб ты жил на среднюю пенсию...пустобрёх путинский

post_v 25 июня 2018 | 15:24

wuwer:
=========
корова утонула в реке, которая в среднем была ей по колено

чему равна средняя пенсия обычного судьи?
чему равна средняя пенсия обычного депутата Госдумы

сколько граждан должно остаться вообще без пенсии, чтобы повысить на 10% пенсии судье и депутату?

notacat 25 июня 2018 | 15:11

тема дефицита рабочих мест не раскрыта. Неужто в армию начнут без медосмотра брать и без ограничений по возрасту?

platonnekafrin 25 июня 2018 | 15:11

«Доходяга» — это истощенный до крайности работяга. Потеря веса у него более 30 %. Работать он уже не может. Во время периодически производимых медосмотров с целью «комиссовать», то есть выяснить степень пригодности, работяга, обнажая зад, поворачивался к врачу, показывая обтянутые мослы с треугольным провалом в центре. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить степень дистрофии". ("Лубянка - Экибазстуз")

ivar1964 25 июня 2018 | 15:11

Не стесняйся Топилин! Россияне любят обещание! Опять же, чем чудовищнее ложь, тем скорей в нее поверят.

prusol 25 июня 2018 | 15:14

А это много или мало?

novrusich 25 июня 2018 | 15:33

prusol: Это 250 долларов. Как раз хватит разок хорошо пообедать в среднем ресторане.
То есть это большие деньги. Можно хорошо покушать, один раз.

Но это средняя пенсия, т.е. при рассчете этого показателя учитываются и все пенсии льготников: депутатов, чиновников, военных, полицейских, прокурорских и судей. А у них совсем другике пенсии, много юлдбше обычных.
Например у депутатов Госдумы пенсия полмиллиона, а у судей поболее 200 тысяч. прокуроры ти следователи с полицией тоже хорошо получают.
Причем на пенсию они могут уходить поле 25 лет службы. То есть лет в 45-50.

kamen_12 25 июня 2018 | 15:36

novrusich: Ну дык и 2500 долларов только на 10 обедов, как дальше жить?

novrusich 25 июня 2018 | 15:46

kamen_12: А то ты не знаешь?
ты же в привокзальном сортире работаешь, мальчик, да?
да еще и здесь подрабатываешь.

prusol 25 июня 2018 | 16:01

novrusich: То есть - это мало?

natayak 25 июня 2018 | 16:29

novrusich: Кстати, некоторые судьи одновременно выходят на пенсию и в декретный отпуск.

zhrv 25 июня 2018 | 15:15

У одних отняли все, другим добавили чуток - эффективные менеджеры!

sergei_tn 25 июня 2018 | 15:16

Ух ты, это же 234 доллара!

А это больше, чем стоимость завтрака депутата?

tag188 25 июня 2018 | 15:30

sergei_tn: Ух ты, это же 234 доллара!
=================
Здесь есть нюанс. В следующем году эти обещанные 15 тысяч вполне могут превратиться в 150 долларов. А если еще покрымнашить где-нибудь, то даже и в 50 долларов.

kamen_12 25 июня 2018 | 15:39

tag188: А могут и в 350 долларов.

tag188 25 июня 2018 | 15:53

kamen_12: Исключено.
График стоимости рубль-доллар за последние четверть века достаточно посмотреть.

sasass 25 июня 2018 | 15:36

Видимо судьба правительства будет зависеть от этой пенсионной реформы - все так -то рьяно взялись ее внедрять , если не сумеют выполнить секретное указание президента , то всем им придет пипец...

polikarpich 25 июня 2018 | 15:39

sasass: Да куда они денутся-то? Что им грозит? ОНО не тонет.

virgenu 25 июня 2018 | 15:50

Пенсия аж 300 долларов в месяц! В США пособие по нетрудоспособности, на которое имеют право граждане по достижению 65 лет составляет 1600 долларов на семью из двух пенсионеров. Цены на рынке очень сопоставимы с российскими. Пока забота о стариках и детях не будет приоритетной, как в США, никакие имитации пенсионной реформы не помогут. При рассмотрении расходной части бюджета, траты на эту статью должны быть первоочередными, и только после этого траты на избыточное вооружение, мосты и кражи(!!!!), Крымнаш и пр.

trans 25 июня 2018 | 15:57

Путин сделал большие    пенсии нужным людям  - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам  прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики,   тоже нужные люди. А на остальных  Путин   экономит, платит им мизер,  чтобы платить нужным людям большие  пенсии.

А сейчас тем у кого нищенские пенсии, еще и стаж увеличили. Вот такая вот путинская пенсионная политика  - одним густо, другим пусто.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 156 6 12592 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Об отмене турникетов Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…

5 116 6 19699 18.06
Kмосква, общество, мнения, безопасность
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…) Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...

5 281 6 46145 18.06
Kкиргизия, ссср, политика, экономика, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 228 6 19608 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 115 6 10706 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 133 6 13123 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Новости

Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу К такому выводу пришли натовские военные по итогам «симуляции» военного противостояния стран Европы и России…

5 52 6 5319
Блоги

+ Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018 Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018 В преддверии первого для Исландии мирового состязания поклонники футбола решили отправить приветствие стране-хозяйке Чемпионата, исполнив «Калинку — одну из самых узнаваемых русских народных песен…

5 55 6 12769 18.06
Kфутбол, чм-2018, видео, мнения
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 277 6 30284 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 177 6 20102 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 204 6 23642 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Номенклатура вечно жива. Мутко – яркий механизм вечно живой номенклатуры…

5 49 6 6406 24.06
#слушать 47:50 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 49 6 6745 06:53
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 201 6 28315 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8420 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 121 6 23279 18.06

Популярное за неделю

Новости

На кладбищах под Псковом появились новые могилы военнослужащих Как пишет «Новая газета», некоторые могилы «совсем свежие, с временными табличками»...

5 43 6 44125
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 66 6 134958 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 121 6 23279 18.06
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Что будет, если сдвинуть возраст выхода на пенсию В женском рейтинге — последнее место из всех 56 рассмотренных стран: на пенсию придется только 12,1% жизни. Так к своим женщинам не относится вообще больше ни одно государство…

5 294 6 349864 21.06
Kпенсии, финансы, законы, рф, статистика, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…

5 456 6 177909 19.06
8читать ;смотреть
Kфинансы, рф, законы, видео, протесты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7077707
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3545458

Сегодня в эфире