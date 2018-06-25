Средняя пенсия в следующем году составит 15 тысяч рублей, обещает министр труда Максим Топилин
Средняя пенсия в следующем году составит 15 тысяч рублей, обещает министр труда Максим Топилин. В интервью «Известиям» он подчеркнул, что это будет следствием повышения пенсионного возраста.
Министр подчеркнул, что дефицита рабочих мест не будет.
Законопроект о повышении пенсионного возраста уже внесен в Госдуму.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
savbensmb 25 июня 2018 | 15:09
15 тыщ!!! Отец родноооой! Значит, за счёт этих, кому в следующий год? Ну чё сказать......
viteck 25 июня 2018 | 15:23
размер пенсии нынешних пенсионеров меня не очень-то волнует, если честно. Гораздо больше меня волнует тот факт, что до СВОЕЙ пенсии я не доживу с вероятностью процентов так 80% - 85%. И есдинственное, что мне остается делать - это работать вчерную, чтобы тратить деньги на себя сейчас, а не отдавать их в пенсионный фонд, ибо пенсии я не увижу...
wuwer 25 июня 2018 | 15:09
Чтоб ты жил на среднюю пенсию...пустобрёх путинский
post_v 25 июня 2018 | 15:24
wuwer:
=========
корова утонула в реке, которая в среднем была ей по колено
чему равна средняя пенсия обычного судьи?
чему равна средняя пенсия обычного депутата Госдумы
сколько граждан должно остаться вообще без пенсии, чтобы повысить на 10% пенсии судье и депутату?
notacat 25 июня 2018 | 15:11
тема дефицита рабочих мест не раскрыта. Неужто в армию начнут без медосмотра брать и без ограничений по возрасту?
platonnekafrin 25 июня 2018 | 15:11
«Доходяга» — это истощенный до крайности работяга. Потеря веса у него более 30 %. Работать он уже не может. Во время периодически производимых медосмотров с целью «комиссовать», то есть выяснить степень пригодности, работяга, обнажая зад, поворачивался к врачу, показывая обтянутые мослы с треугольным провалом в центре. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить степень дистрофии". ("Лубянка - Экибазстуз")
ivar1964 25 июня 2018 | 15:11
Не стесняйся Топилин! Россияне любят обещание! Опять же, чем чудовищнее ложь, тем скорей в нее поверят.
prusol 25 июня 2018 | 15:14
А это много или мало?
novrusich 25 июня 2018 | 15:33
prusol: Это 250 долларов. Как раз хватит разок хорошо пообедать в среднем ресторане.
То есть это большие деньги. Можно хорошо покушать, один раз.
Но это средняя пенсия, т.е. при рассчете этого показателя учитываются и все пенсии льготников: депутатов, чиновников, военных, полицейских, прокурорских и судей. А у них совсем другике пенсии, много юлдбше обычных.
Например у депутатов Госдумы пенсия полмиллиона, а у судей поболее 200 тысяч. прокуроры ти следователи с полицией тоже хорошо получают.
Причем на пенсию они могут уходить поле 25 лет службы. То есть лет в 45-50.
kamen_12 25 июня 2018 | 15:36
novrusich: Ну дык и 2500 долларов только на 10 обедов, как дальше жить?
novrusich 25 июня 2018 | 15:46
kamen_12: А то ты не знаешь?
ты же в привокзальном сортире работаешь, мальчик, да?
да еще и здесь подрабатываешь.
prusol 25 июня 2018 | 16:01
novrusich: То есть - это мало?
natayak 25 июня 2018 | 16:29
novrusich: Кстати, некоторые судьи одновременно выходят на пенсию и в декретный отпуск.
zhrv 25 июня 2018 | 15:15
У одних отняли все, другим добавили чуток - эффективные менеджеры!
sergei_tn 25 июня 2018 | 15:16
Ух ты, это же 234 доллара!
А это больше, чем стоимость завтрака депутата?
tag188 25 июня 2018 | 15:30
sergei_tn: Ух ты, это же 234 доллара!
=================
Здесь есть нюанс. В следующем году эти обещанные 15 тысяч вполне могут превратиться в 150 долларов. А если еще покрымнашить где-нибудь, то даже и в 50 долларов.
kamen_12 25 июня 2018 | 15:39
tag188: А могут и в 350 долларов.
tag188 25 июня 2018 | 15:53
kamen_12: Исключено.
График стоимости рубль-доллар за последние четверть века достаточно посмотреть.
sasass 25 июня 2018 | 15:36
Видимо судьба правительства будет зависеть от этой пенсионной реформы - все так -то рьяно взялись ее внедрять , если не сумеют выполнить секретное указание президента , то всем им придет пипец...
polikarpich 25 июня 2018 | 15:39
sasass: Да куда они денутся-то? Что им грозит? ОНО не тонет.
virgenu 25 июня 2018 | 15:50
Пенсия аж 300 долларов в месяц! В США пособие по нетрудоспособности, на которое имеют право граждане по достижению 65 лет составляет 1600 долларов на семью из двух пенсионеров. Цены на рынке очень сопоставимы с российскими. Пока забота о стариках и детях не будет приоритетной, как в США, никакие имитации пенсионной реформы не помогут. При рассмотрении расходной части бюджета, траты на эту статью должны быть первоочередными, и только после этого траты на избыточное вооружение, мосты и кражи(!!!!), Крымнаш и пр.
trans 25 июня 2018 | 15:57
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
А сейчас тем у кого нищенские пенсии, еще и стаж увеличили. Вот такая вот путинская пенсионная политика - одним густо, другим пусто.