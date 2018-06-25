Турецкая оппозиция признала результаты президентских выборов
Главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана, Мухаррем Индже заявил, что будет продолжать борьбу до того момента, пока Турция не станет «страной для каждого». Он также призвал Эрдогана быть президентом всех граждан.
Действующий президент получил более 52% голосов, Индже набрал около 31%.
Комментарии1
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prusol 25 июня 2018 | 15:12
Такой высокий уровень демократии даже в этой стране?