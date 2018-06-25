Войска НАТО не успеют прийти на помощь прибалтийским странам в случае российского вторжения

Главными преградами на пути военных аналитики назвали плохие дороги и европейскую бюрократию.

В ходе как минимум одного совместного учения стран НАТО в восточной Европе, штаб зафиксировал поражение сил альянса – пишет газета The Washington Post. Как отмечают военные, в случае вооруженного столкновения на границе России и прибалтийских стран, тяжелая техника окажется не в состоянии оперативно прибыть к месту боевых действий. Всему виной разрушающаяся инфраструктура, узкие дороги и хлипкие мосты, которые могут попросту не выдержать вес танка. Помехой также может стать разноразмерная колея железных дорог.

Трудности возникнут и при пересечении границ стран Евросоюза. Как пишет издание, пока руководители армии США будут заполнять полтора десятка форм, необходимых для прохождения территории Германии и Польши, Россия успеет захватить все балтийские государства.

В Прибалтике неоднократно высказывали опасения, что Москва может напасть на бывшие страны СССР, и просили НАТО обеспечить защиту.