Войска НАТО не успеют прийти на помощь прибалтийским странам в случае российского вторжения
Главными преградами на пути военных аналитики назвали плохие дороги и европейскую бюрократию.
В ходе как минимум одного совместного учения стран НАТО в восточной Европе, штаб зафиксировал поражение сил альянса – пишет газета The Washington Post. Как отмечают военные, в случае вооруженного столкновения на границе России и прибалтийских стран, тяжелая техника окажется не в состоянии оперативно прибыть к месту боевых действий. Всему виной разрушающаяся инфраструктура, узкие дороги и хлипкие мосты, которые могут попросту не выдержать вес танка. Помехой также может стать разноразмерная колея железных дорог.
Трудности возникнут и при пересечении границ стран Евросоюза. Как пишет издание, пока руководители армии США будут заполнять полтора десятка форм, необходимых для прохождения территории Германии и Польши, Россия успеет захватить все балтийские государства.
В Прибалтике неоднократно высказывали опасения, что Москва может напасть на бывшие страны СССР, и просили НАТО обеспечить защиту.
Комментарии44
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pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 15:08
Заложить на границе ядерные фугасы и: добро пожаловать, ихтамнеты!
m_doc 25 июня 2018 | 15:14
pyco_mypucmo: Ну, заложил. Ну, дистанционно взорвали. Ну, от Прибалтики остались рожки да ножки. Где гешефт?
novrusich 25 июня 2018 | 15:22
m_doc: Му дак, а где прибыль России?
Ведь опустошены и заражены будут радиоактивностью и приграничные российские территории.
Лет на 50-т так.
В чернобыле до сих пор никто не живет.
вы уже совсем мозги свои высрали. Не понимаете, что война будет идти в Европе, а США далеко и не пострадают.
А садануть по ним стратегами никто не решится, ведь они не дураки и окончательно давить не будут.
Му дак, ты понял?
m_doc 25 июня 2018 | 15:24
novrusich: Твоё дело трепетать, идиотина. Брысь под лавку в игнор!
novyrusich 25 июня 2018 | 15:51
m_doc: В очередной раз ты насрал в штаны и слился.
Му даком ты был, им и остался.
good_night 25 июня 2018 | 15:27
m_doc:
Надо быть полным дураком
Если начать гвозди в стеклянном доме забивать молотком!
luger_max_otto 25 июня 2018 | 15:14
Зачем? Последствия для путинского режима от войны против НАТО будут куда хуже...
m_doc 25 июня 2018 | 15:17
luger_max_otto: Нережимных тоже накроет, если чё. Сбечь на успеешь, имей в виду.
suren_112 25 июня 2018 | 15:17
pyco_mypucmo:
Щас. Два десятка ракет по командным пунктам, и опять блудные сыны в империи. Уже навечно.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 16:02
suren_112: чё тебе армянину с той империи, чё вы все лезете, симоняны? разберитесь у себя с турками и азербайджанцами.
skull9 25 июня 2018 | 15:17
pyco_mypucmo: Лучше у себя пусть на территориии взорвут ядрёные бомбы и Путлер не полезет на заражённую территорию...
Шах и мат, вата!
mikr 25 июня 2018 | 15:45
pyco_mypucmo: //...Заложить на границе ядерные фугасы и: добро пожаловать, ихтамнеты!..//
Лично меня откровенно радуют подобные глупости. Местные русофобы даже не нуждаются в критике, а готовы наперегонки выставлять напоказ собственный идиотизм.
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 15:51
mikr: не любишь мыло кушать? Странно.
novyrusich 25 июня 2018 | 15:57
mikr: Только такие идиоты как ты и постоянно срущие здесь портянки не понимают для чего военные НАТО сливают все это прессе.
Напряги остатки сифилитичного мозга и подумай.
ну ... не дошло до тебя.
Придурок, еслои доставлять танки в Прибалтику сложно и долго, а также и солдат тоже, то какой выход?
Надо иметь их на месте эти танки и солдат.
разместить на границе с Россией несколько военных баз по дивизии каждая.
И все сложности исчезают. А вы, дебилы, чему-то радуетесь.
Хотя да, вы же дебилы. Это все объясняет.
pons 25 июня 2018 | 16:07
novyrusich: молодца! успели прояснить ватосам. качество системы характеризуется не отсутствием ошибок, а реакцией на них
zztop1960 25 июня 2018 | 16:14
novyrusich Они уже там https://www.youtube.com/watch?v=zjg2aKak2IQ
m_doc 25 июня 2018 | 15:08
Шо ж теперь. Кто не успел, тот опоздал:)
prusol 25 июня 2018 | 15:08
Для чего такая уважаемая газета сделала это заявление?
kara 25 июня 2018 | 15:08
так теперь то что будет, страны Прибалтики из Евросоюза и НАТО выбросят или начнут мосты восстанавливать и колею менять?
viktorova 25 июня 2018 | 15:10
Странные они.
Судя по зомбоящику, Я почему-то был уверен, что Эстония и НАТО вот-вот нападут на Россию. Борюсь, аж немогу.
mozhem_povtorit 25 июня 2018 | 15:34
Это по росиянскому первому аналу так. А по западным первым аналам - наоборот.
good_night 25 июня 2018 | 15:12
Хуторяне полны отваги
У них, если что, припрятаны красные флагИ!
calorad 25 июня 2018 | 15:13
Заманивают пидарасы к себе, но русский мужик не полезет в ловушку.
bozk 25 июня 2018 | 15:13
Русофильство!
ilich1971 25 июня 2018 | 15:19
Ну понятно. Сейчас будут деньги на мосты и дороги клянчить.....
proxozhij 25 июня 2018 | 15:19
Россию все боятся. Как бешеного волка.
good_night 25 июня 2018 | 15:23
proxozhij:
Ну что делать, бойтесь моей страны
Если настолько вы так дурны!
semper_fidelis 25 июня 2018 | 15:20
В странах-членах ЕС плохие дороги и разрушающаяся инфраструктура? Парадокс!
parasuk_ 25 июня 2018 | 15:20
Безопасность дорого стоит. Злобные прибалтийские карлики уже разрешили американским защитникам пользоваться правом первой ночи, теперь надо еще дороги и мосты отремонтировать
aleksei123m 25 июня 2018 | 15:29
Верные опасения. Надо срочно увеличивать количество войск НАТО в этих странах. Россия агрессивна и неадекватна.
amnirkov 25 июня 2018 | 15:31
Нападение на любую страну входящее в НАТО , обернется поражением России и Путин прекрасно это знает,поэтому в Сирии и отсиживались в кустах при обстреле ее американцами и старались не дышать.
lager23 25 июня 2018 | 15:32
Эта проблема отпадёт в ближайшем будущем, когда мы окончательно отстанем от Запада технологически, а пиндосы примут на вооружение технологии облачных дронов, для этих тварей (дронов) мосты не нужны, открыл контейнер с борта C-130 сбросил 10 тыс штук и решил проблему ихтамнетов...
kotvinder2 25 июня 2018 | 15:53
lager23: А РЭБ ещё никто не отменял.
lager23 25 июня 2018 | 16:07
kotvinder2: мир не стоит на месте на каждое действие есть противодействие, это вопрос технологий, в которых РФ отстаёт всё больше и больше, к сожалению!
monterado_ancona_marche 25 июня 2018 | 15:40
Сдают пиндосы Балтию.
Предлог ищут уйти...))
hiryrg 25 июня 2018 | 15:44
А зачем им успевать?
sasass 25 июня 2018 | 15:44
Россия вовсе века воевала за Прибалтику и сегодня эти гены еще живы и на стреме стоят...)))
kays 25 июня 2018 | 15:54
Понимаю всю озабоченность прибалтов. Подлые русские могут опять захватить без защитную Эстонию, Латвию и Литву, восстановят там промышленность и заставят выпускать радиоприемники ВЭФ, электропоезда, микроавтобусы РАФ, станки, телефоны, косметику... А оно прибалтам надо??
rampa 25 июня 2018 | 16:09
kays: ты это в России сначала восстанови, потом в другие страны лезь, если тебя позовут. конечно
motooppic 25 июня 2018 | 15:57
евродураки скоро друг от друга обороняться будут, ибо если мозгов у них нет, то никто им не поможет!
jblack2 25 июня 2018 | 16:02
А Польша и Великобритания пришли на помощь союзной Польше, когда на неё в сентябре 1939 года напала Германия?..
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 16:04
Проще натравить Китай на Россию, и Путену будет не до европейского театра действий.
jblack2 25 июня 2018 | 16:05
А Франция и Великобритания пришли на помощь союзной Польше, когда на неё в сентябре 1939 года напала Германия?
teleo 25 июня 2018 | 16:12
Заметку писал древний партизан, только месяц назад вышедший из леса. Расскажите ему, какие новые виды вооружений появились со времен второй мировой войны. Расскажите, каким образом происходит поражение противника на дальних подступах, какие ноне существуют средства разведки. Танки ноне нужны в наступлении, а на передке достаточно иметь пехоту с современными переносными комплексами поражения, слежения и АСУ.
Касаемо тактического ядерного оружия, то НАТО-вцы способны его применять из минометов начиная со 106 мм.
Давайте жить мирно, давайте обустроим свою территорию, чтобы наши детишки в школах ходили в теплые туалеты, а не погибали в древних уборных.