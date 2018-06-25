Стрельба произошла сегодня в одном из колледжей Назрани
Информация по поводу инцидента поступает пока крайне противоречивая. По данным источников ТАСС, стрельбу устроили двое учащихся, 17 и 18 лет. Оба ранены. Они получили легкие травмы.
По другим данным, в стрельбе участвовал один из студентов и его знакомый. В самом учебном заведении РБК сказали, что перестрелку на территории колледжа устроили совершенно посторонние люди. Утверждается, что несколько пуль попало в дверь и багажники припаркованных рядом машин.
Комментарии5
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patrikk_1 25 июня 2018 | 15:08
Стрельба произошла сегодня в одном из колледжей Назрани...
В Назрани есть колледж? Прикалываетесь? А асфальтовые дороги? А стиральные машины с вертикальной загрузкой? Сотовая связь?
calorad 25 июня 2018 | 15:11
patrikk_1: Патрицио пошел по пути Горного и начал критиковать власть?
patrikk_1 25 июня 2018 | 15:21
calorad:
Вдул бы сейчас Саше Горному?
henry52 25 июня 2018 | 15:21
patrikk_1: Все это не важно. Главное, чтобы стволы были...
s011ma 25 июня 2018 | 15:16
В самом учебном заведении РБК сказали, что перестрелку на территории колледжа устроили совершенно посторонние люди.
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И они как раз вчера отчислились из учебного заведения....