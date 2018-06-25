Стрельба произошла сегодня в одном из колледжей Назрани...

Информация по поводу инцидента поступает пока крайне противоречивая. По данным источников ТАСС, стрельбу устроили двое учащихся, 17 и 18 лет. Оба ранены. Они получили легкие травмы.

По другим данным, в стрельбе участвовал один из студентов и его знакомый. В самом учебном заведении РБК сказали, что перестрелку на территории колледжа устроили совершенно посторонние люди. Утверждается, что несколько пуль попало в дверь и багажники припаркованных рядом машин.