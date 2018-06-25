Жара в Москве продержится всю неделю
Жара в Москве продержится всю неделю. Об этом ТАСС рассказала представитель Росгидромета Надежда Точенова
Дождей в ближайшие дни не ожидается.
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Жара в Москве продержится всю неделю. Об этом ТАСС рассказала представитель Росгидромета Надежда Точенова
Дождей в ближайшие дни не ожидается.
Комментарии2
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salhomir_murza 25 июня 2018 | 15:03
В Гадюкино жара...
Виктор Шендерович
polikarpich 25 июня 2018 | 15:08
А "жара" в Москве - это сколько в градусах?
Вот у нас завтра +37 ожидается. И это вовсе не предел для Волгоградского лета.