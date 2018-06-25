Уровень знаний абитуриентов существенно снизился за последние годы, считает ректор МГУ Виктор Садовничий. В качестве примера он привел математику — с мехмата вуза на первом курсе отчисляют 30-40 человек.

Кстати, интенсивность подачи заявление в МГУ в этом году выше, чем в прошлом. Прием документов заканчивается 10 июля.