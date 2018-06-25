Уровень знаний абитуриентов существенно снизился за последние годы, считает ректор МГУ Виктор Садовничий
Уровень знаний абитуриентов существенно снизился за последние годы, считает ректор МГУ Виктор Садовничий. В качестве примера он привел математику — с мехмата вуза на первом курсе отчисляют 30-40 человек.
Кстати, интенсивность подачи заявление в МГУ в этом году выше, чем в прошлом. Прием документов заканчивается 10 июля.
Комментарии14
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vasyakirin 25 июня 2018 | 14:48
ну отчисляют не тех кто не знает, а тех кто не знает сколько....
odobryam_s 25 июня 2018 | 14:56
vasyakirin: Ну это как сказать.... В далеком 1988-м году, например, когда я учился в военном училище с радиолокационным уклоном, бытовала практика набора так называемых "нацкадров"... Они почти без конкурса поступали, отсекая места для более подготовленных абитуриентов.... Но на втором курсе, когда пошли такие предметы, как "Теория электрических и радиоцепей", "Электронные приборы" и тому подобное, они стали массово отчисляться. А до выпуска дошли буквально единицы....
punyoshohlai 25 июня 2018 | 14:48
Нуу!!! Если даже Садовничий озвучил, то с образованием совсем плохо
post_v 25 июня 2018 | 15:03
punyoshohlai:
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это тот ректор МГУ Виктор Садовничий, который ликвидировал издательство и типографию Московского университета, существовавшие почти 260 лет?
yralez 25 июня 2018 | 14:49
Патриотизм побеждает науку.
starokozlovicky2gus 25 июня 2018 | 14:50
Он не сказал, сколько это в процентах будет?
odobryam_s 25 июня 2018 | 14:51
"Вот и приходится добирать деньгами,...", посетовал руководитель, отводя глаза....
zloy_sok 25 июня 2018 | 14:51
Футбол и кафедра теологии не момогла...
wuwer 25 июня 2018 | 14:54
А ещё академик
Я тебе умную вещь скажу:
Человек - тварь ушлая...ему ЕГЭ как два пальца об асфальт,
а если у родичей бабла как фантиков, там не только МГУ... но и Гарвард по плечу
только вовремя отстёгивать успевай
i_c_e 25 июня 2018 | 14:58
Ну так теперь же их на вопросы ЕГЭ натаскивают. То есть стандартные заученные ответы. И далеко не каждый, имеющий хорошую оценку по ЕГЭ, позволяющую поступать в ВУЗ по нынешним правилам, может самостоятельно решить задачу, на которую не натаскан — не важно в какой области.
Так что не «уровень» поступающих упал, а система изменилась. Собственно система и создавалась для стандартизации требований к знаниям выпускников школ — а в ВУЗах другие требования.
Но ничего, ещё несколько реформ образования, и диплом о высшем образовании будет доступен каждому.
wuwer 25 июня 2018 | 15:05
i_c_e: Диплом вышки сейчас доступен в лёгкую....загляни в статистику....половина продавцов с вышкой...
не было бы гастеров.... дворники, уборщицы не отставали бы
andreyoo 25 июня 2018 | 15:03
с мехмата вуза на первом курсе отчисляют 30-40 человек.
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А зачем их принимают?
i_c_e 25 июня 2018 | 16:08
andreyoo: Не имеют права не принять если баллов хватает.
sasass 25 июня 2018 | 15:48
Теперь башку не знаниями набивают , а карманы набивают денежной макулатурой ...