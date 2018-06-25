Американские военные обеспокоены возможностью вторжения России в страны Балтии. Как пишет газета Вашингтон Пост, в этом случае НАТО не успеет быстро перебросить войска на восток. Их продвижение замедлят узкие дороги и бюрократия в Европе.

Издание отмечает, что Североатлантический альянс до сих пор не имеет плана защиты Литвы, Латвии и Эстонии, хотя они вошли в НАТО в 2004 году.