Американские военные обеспокоены возможностью вторжения России в страны Балтии
Американские военные обеспокоены возможностью вторжения России в страны Балтии. Как пишет газета Вашингтон Пост, в этом случае НАТО не успеет быстро перебросить войска на восток. Их продвижение замедлят узкие дороги и бюрократия в Европе.
Издание отмечает, что Североатлантический альянс до сих пор не имеет плана защиты Литвы, Латвии и Эстонии, хотя они вошли в НАТО в 2004 году.
Комментарии12
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salhomir_murza 25 июня 2018 | 14:50
Если бы НАТО не присоединила эти страны - лимитрофы, то и возможности вторжения не было-бы.
В Финляндии, Австрии нет НАТО, они и не боятся.
ematveev 25 июня 2018 | 14:50
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"...до сих пор не имеет плана защиты Литвы, Латвии и Эстонии, хотя они вошли в НАТО в 2004 году..."
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В общем, платите за мифическую русскую угрозу. Зря что ли столько денег вбухано в демонизацию России? Надо как-то отбивать вложения...
student_ru_ru 25 июня 2018 | 15:02
ematveev: Разумеется, угроза мифическая. При такой экономике, близкой к нулю, никакого вторжения не будет. А тогда нефиг было надуваться, словно грозной лягушке, до размеров быка, чтоб ВПК США, спящий и видящий, как бы ему не сдуться, вдруг получил такой козырь в руки, чтоб самому теперь жировать и дальше за счёт тупизма наших дубиноголовых верхушек.)
salhomir_murza 25 июня 2018 | 15:07
student_ru_ru:
Так для этого США и был устроен переворот на Украине, чтобы спровоцировать Россию на присоединение Крыма и защиту Донбасса. А иначе как можно было демонизировать Россию?
student_ru_ru 25 июня 2018 | 15:38
salhomir_murza: А зачем демонизировать?)
sg90 25 июня 2018 | 14:51
Надо ввести войска и взорвать все мосты..
andreyoo 25 июня 2018 | 14:59
Бррр!
Так они обеспокоены "возможностью вторжения" или таки тем что "не успеет быстро перебросить войска на восток"?
andreyoo 25 июня 2018 | 15:01
Их продвижение замедлят узкие дороги и бюрократия в Европе.
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Но с другой стороны... Это же помешает и русским танкам. На ВСУ-то надежды мало.
suren_112 25 июня 2018 | 15:10
andreyoo:
В будущей войне танкам места не будет. Только ракеты и еще раз ракеты. Даже истребители и бомбардировщики вряд-ли понадобятся.
andreyoo 25 июня 2018 | 15:29
suren_112: Только ракеты и еще раз ракеты.
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Ну... как сказал бы классик "Лучшее ПВО это наши танки на их аэродромах" ;-)
xrmosom 25 июня 2018 | 15:09
Какое вторжение?Крым не один десяток лет переваривать будем,не до пустяков сейчас.
suren_112 25 июня 2018 | 15:13
xrmosom:
Крым по дотациям уже уступает Чечне, Ингушетии и Дагестану. А через три года будет в бюджет давать больше, чем забирать.