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14:30, 25 июня 2018

Владимир Путин не приедет сегодня в Самару на матч сборных России и Уругвая из-за сильной занятости

Владимир Путин не приедет сегодня в Самару на матч сборных России и Уругвая из-за сильной занятости, — сообщили в Кремле. Болеть за свою сборную на стадионе будут министр спорта Уругвая и президент национального олимпийского комитета этой страны.

Начнется встреча в  пять часов вечера. Это будет последний матч группового этапа, вне зависимости от которого наша команда выходит в одну восьмую финала.

Россияне готовы к борьбе с любым соперником, — утверждает главный тренер Станислав Черчесов.

Следующими соперниками сборной России могут стать Португалия. Испания или Иран.

Комментарии

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vasyakirin 25 июня 2018 | 14:46

А на кой мы ему самолет с пилотами содержим?

vikwlad 25 июня 2018 | 14:53

Путин не видит тут возможности попиариться, как в договорных матчах с Саудовской Аравией и Египтом.

luger_max_otto 25 июня 2018 | 14:59

Добрые самарцы так ждали возможности объяснить ему насчет пенсий... Надолго ли такого прятанья головы в песок хватит?

ac_dc 25 июня 2018 | 14:48

А он, как устроитель этого мундиаля на все матчи обязан ездить?
Какой то извиняющийся тон...
Мол, простите, но мне тут еще и кой какие президентные дела надо порешать

wuwer 25 июня 2018 | 15:00

ac_dc: Типа:
ночью в пустые ворота шайбы покидать, при шарахающихся лизоблюдах?
Списки проверить, кому сердечный приступ... кому проём оконный?

odobryam_s 25 июня 2018 | 14:49

"Новый русский на Манежной площади пересчитывает огромную пачку долларов.
К нему подходит человек:
- Простите, вы не подскажете, как пройти к Историческому музею?
Тот смотрит на него и говорит:
- Делом надо заниматься, идиот! Делом!"

Старый анекдот.

lager23 25 июня 2018 | 15:19

odobryam_s: напомнило не анекдот, а воспоминания Н. Андрущенко :

Через неделю или две после этого в коридоре Ленсовета мне встретился Путин, причем встреча была такая, что он мог вести себя совершенно свободно. Рядом с нами сидела сонная гардеробщица, и больше никого не было. "Что же вы наделали, Степаныч?!" – он всегда говорил вежливо, на "вы", и вообще, всегда был крайне вежливым и пунктуальным человеком, надо отдать ему должное. "Вас же могли арестовать!" – сказал он. А потом он, видимо, осознал, что находится в свободной обстановке, и его прорвало: "Деньги надо делать! Деньги надо делать! Сейчас время делать деньги! И стране, и людям!" И пошел к себе. Вот такая встреча где-то через неделю или две после путча....

anatolr 25 июня 2018 | 14:50

У победы много отцов, а поражение всегда сирота!

Анатолий - сосед Госдепа

provincial49 25 июня 2018 | 14:51

Сильно занят? Интересно чем, если он, по словам писькова, даже не слышал о пенсионном грабеже. Наверное ботокс от жары потёк

sokal123 25 июня 2018 | 14:51

опять денно и ночно работает с документами(с важнымиЪ

prusol 25 июня 2018 | 15:04

Пусть Российская команда сегодня победит!

poluputing 25 июня 2018 | 15:30

prusol: ваш главковерх не убедил вас в исходе матча? Вы не верите Путину? не могёт быть, евонная длинная рука вас достанет и отнимет 11,8

prusol 25 июня 2018 | 15:33

poluputing: Вы повторяетесь. Что, не хватает мозгового вещества придумать что-нибудь более интересное?

marineru 25 июня 2018 | 15:05

Значит не договорились о цене слива уругвайцами игры. Солнцеликий только на гарантированно победные, а значит купленные, матчи заявляется...

hiryrg 25 июня 2018 | 15:22

marineru: +10500!

platonnekafrin 25 июня 2018 | 15:07

Пудиаль остался без Пу, который сильно занят размышлением над соотношением общего и и личного в вопросе отдаления своей пенсии во благо миллионов россиян.

jetsam 25 июня 2018 | 15:08

все просто - оффшор ралдугина попал под колпак,
надо срочно пересчитать виолончели, скрипки
и переправить в новую консерваторию.
некогда на футбол отвлекаться, ярды ждут...

yuriykyvich 25 июня 2018 | 15:12

Малыш-недомерок ("Ботокс", "Окурок", "Плешиывй"... далее по-списку) пониает что наши продуют, и светится за протгышем ему не камильфо, а вот насчет "заняости", может и правдв, миллиарды по "виолончелям" рсскладывает.

lager23 25 июня 2018 | 15:13

Россияне готовы к борьбе с любым соперником, — утверждает главный тренер Станислав Черчесов.
///////////
А, вот это он зря ляпнул.....

henry52 25 июня 2018 | 15:18

Писец! Теперь сборная РФ точно проиграет...

hiryrg 25 июня 2018 | 15:19

Солнцеликий не приедет? Какая утрата. Значит проиграем.

poluputing 25 июня 2018 | 15:32

hiryrg: какя боль, Уругвай - мокшанцы 5:0

netsterof 25 июня 2018 | 15:26

Не царское это дело в Самару ездить..

krypton84 25 июня 2018 | 15:26

Мы в Самаре только рады, нам хватает и жары в 35 градусов

vata_putya 25 июня 2018 | 15:27

занятой.
а потом Алинка рожает от старпера

hammiak 25 июня 2018 | 15:28

занят, понимаем, враги не дремлют и готовы отнять последний триллиард. А мог бы сказать, что и не знал)

dekadik 25 июня 2018 | 15:39

Выход в 1/8 он обеспечил, чего ещё нужно вам от человека, не приставайте, пусть работает человек, еще столько работы предстоит сделать по опустошению прохудившихся карманов населения страны.

alger 25 июня 2018 | 15:40

если собрать две новости "до кучи"
Нато не поможет прибалтам и Вовка сильно занят(не Ельцын пока),
то на месте литовцев я бы патронов прикупил

zhrv 25 июня 2018 | 16:18

Сильно занят, не до футбола - это понятно!
Сильно занят, не знает о пенсионной реформе - бывает!

Остается вопрос, чем же так сильно занят глава государства?

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