Владимир Путин не приедет сегодня в Самару на матч сборных России и Уругвая из-за сильной занятости, — сообщили в Кремле. Болеть за свою сборную на стадионе будут министр спорта Уругвая и президент национального олимпийского комитета этой страны.

Начнется встреча в пять часов вечера. Это будет последний матч группового этапа, вне зависимости от которого наша команда выходит в одну восьмую финала.

Россияне готовы к борьбе с любым соперником, — утверждает главный тренер Станислав Черчесов.

Следующими соперниками сборной России могут стать Португалия. Испания или Иран.