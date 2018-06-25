Пресс-секретарь главы Чечниназвал «фальшивкой» сообщения о том, что Мохаммед Салах намерен покинуть сборную Египта
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал «фальшивкой» сообщения о том, что форвард Мохаммед Салах намерен покинуть сборную Египта после скандала, вызванного приемом у Рамзана Кадырова. В интервью «Коммерсанту» он сказал, что руководство республики не стремилось использовать футболиста ради улучшения имиджа Кадырова.
Ряд западных СМИ, в частности, телеканал CNN и агентство Ассошиэйтед Пресс утверждают, что особенное раздражение египетского игрока вызвал торжественный банкет в Грозном.
Комментарии4
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prusol 25 июня 2018 | 15:01
А эта новость важна для кого?
rtov 25 июня 2018 | 15:09
prusol: для акадэмика
prusol 25 июня 2018 | 15:21
rtov: А так как он достаточно часто появляется на этом ресурсе, то и ресурс должен быть внимателен в ответ?
marktretiy 25 июня 2018 | 15:48
Любит пустышка рамзес кадавров покрасоваться за счёт других людей, зачастую известных и ничего не подозревающих.