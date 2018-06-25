Пресс-секретарь главы Чечниназвал «фальшивкой» сообщения о том, что Мохаммед Салах намерен покинуть сборную Египта

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал «фальшивкой» сообщения о том, что форвард Мохаммед Салах намерен покинуть сборную Египта после скандала, вызванного приемом у Рамзана Кадырова. В интервью «Коммерсанту» он сказал, что руководство республики не стремилось использовать футболиста ради улучшения имиджа Кадырова.

Ряд западных СМИ, в частности, телеканал CNN и агентство Ассошиэйтед Пресс утверждают, что особенное раздражение египетского игрока вызвал торжественный банкет в Грозном.