Стрельба произошла сегодня в одном из колледжей Назрани
Информация по поводу инцидента поступает пока крайне противоречивая. По данным источников ТАСС, стрельбу устроили двое учащихся, 17 и 18 лет. Оба ранены. Они получили легкие травмы.
По другим данным, в стрельбе участвовал один из студентов и его знакомый. В самом учебном заведении РБК сказали, что перестрелку на территории колледжа устроили совершенно посторонние люди. Утверждается, что несколько пуль попало в дверь и багажники припаркованных рядом машин.
Комментарии3
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noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 14:47
Официант-украинец убил повара на тренировочной базе сборной России
Труп 55-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением брюшной полости был обнаружен полицейскими в ресторане возле гостиничного комплекса «Спорт Поинт» на улице Олимпийская в Химках, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Московской области. По данным «Московского комсомольца», погибший работал поваром в ресторане.
За совершение преступления полицейскими был задержан 28-летний гражданин Украины, работавший в ресторане официантом и проживавший на территории России без регистрации.
vasya_von_smetankin 25 июня 2018 | 14:57
Наверняка, это происки Меркель и НАТО, 100%.
prusol 25 июня 2018 | 14:58
Молодые джигиты выясняли кто из них круче?