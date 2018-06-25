Сборные России и Уругвая разыграют сегодня в Самаре первое место в группе А чемпионата мира по футболу

Кроме морального удовлетворения эта игра ничего командам не принесет.



И Россия, и Уругвай победили своих соперников в стартовых турах, набрали по шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф. Для нашей команды это был первый успех в собственно российской истории. Сборной СССР в последний раз удалось пройти групповой этап в 1986 году в Мексике. Кстати, тогда феерическая победа над венграми и уверенная игра с Францией и Канадой внушили отечественным футболистам ложные надежды и они проиграли в 1/8 финала. Сейчас такая опасность тоже присутствует, благо, что соперника выбрать все равно не получится. Главный тренер Станислав Черчесов на это и не рассчитывает.

Те не менее менее, есть объективные моменты. С Египтом защитник Жирков играл с травмой, поэтому вместо него вполне может появиться Кудряшов. Александр Головин еще в игре против Саудовской Аравии получил совершенно неоправданную карточку. При объявлении состава Черчесов может учесть и этот факт. Напомню, что все матчи на групповом этапе чемпионатов мира сборная страны, будь то СССР или Россия не выигрывала никогда

Матч между сборными России и Уругвая начнется в 17 часов по московскому времени. Трансляция на Первом канале.