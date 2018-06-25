Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок энергии

Члена правления Интер РАО Карину Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и Донбасс, — утверждают источники РБК.

Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало. В Кремле говорят, что президент получает отчеты по делу Цуркан.