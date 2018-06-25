Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок энергии
Члена правления Интер РАО Карину Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и Донбасс, — утверждают источники РБК.
Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало. В Кремле говорят, что президент получает отчеты по делу Цуркан.
Комментарии4
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post_v 25 июня 2018 | 14:14
передавала сведения про турбину "Siemens", глубоко модернизированную в России напильником для ее монтажа в Крыму?
salhomir_murza 25 июня 2018 | 14:46
post_v:
Так это из-за этой мрази враги России пронюхали о тайной сделке, в обход санкций, между Россией и Сименс?
30 лет этой дряни надо ей влепить.
punyoshohlai 25 июня 2018 | 14:35
Видимо моченосцам после ОИ14 совсем нечем заняться.
salhomir_murza 25 июня 2018 | 14:43
punyoshohlai:
Так что, московская либерасня выйдет на марш протеста?
Карина Цуркан, как пить дать, арестована по политическим мотивам.