Суд отклонил ходатайство Навального о переносе заседания по продлению ему испытательного срока по делу Кировлес
Симоновский суд Москвы отклонил ходатайство Алексея Навального о переносе заседания по продлению ему испытательного срока по делу Кировлеса. Оппозиционер просил это сделать из-за болезни своего адвоката Ольги Михайловой.
Навальный хотел, чтобы заседание суда состоялось 2 июля. Оппозиционер предоставил копию медицинской справки Михайловой, однако судья заявила о том, что в клинике, где был оформлен документ, адвокат Михайлова находится на амбулаторном лечении и может самостоятельно передвигаться. В ответ Навальный заявил о предвзятости суда и о том, что у его адвоката никто не пытался выяснить самочувствие. Одновременно политик заявил отвод назначенному судом защитнику и выразил желание в одиночку представлять свои интересы. Навальный сослался на то, что у него есть соглашение с адвокатом Михайловой, и по закону у нее не может быть дублёра.
Интересно, что сама защитник по назначению поддержала требование Навального и согласилась со своим отводом, а также попросила все же позвонить Михайловой. Прокурор же это ходатайство не поддержал.
Напомним, Навальный в прошлом году при пересмотре дела Кировлеса получил срок в 5 лет условно с испытательным сроком до конца 2020 года.
Комментарии8
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johnbmw Евгений Большаков 25 июня 2018 | 14:15
Так когда в результате состоится заседание?
ed10075 25 июня 2018 | 14:27
Позорище современного правоБЛУДИЯ.
gordy 25 июня 2018 | 14:36
Всё предрешено?
consts 25 июня 2018 | 14:28
Суд совершенно искренне отклонит любые ходатайства Навального.
natalia2108 25 июня 2018 | 14:35
Ну и жаргон у судьи-" она может передвигаться".То, что человек болен, это не главное, а вот это- передвигаться,
Специфика какая-то животная.
alexakimfaa 25 июня 2018 | 14:40
natalia2108: Скорее, гулаговская....
amnirkov 25 июня 2018 | 14:39
На каком основании собираются продлить испытательный срок,по сфабрикованному делу?
savbensmb 25 июня 2018 | 14:39
Дело по Кировлесу. Помню. Купили за 11, продали за 14. Статья 154 УК РСФСР (спекуляция). И помню, два районных следователя прокуратуры отказывали в возбуждении уголовного дела... Нет там состава преступления... Но коллегия, которую мы видели.......