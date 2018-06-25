Суд отклонил ходатайство Навального о переносе заседания по продлению ему испытательного срока по делу Кировлес

Симоновский суд Москвы отклонил ходатайство Алексея Навального о переносе заседания по продлению ему испытательного срока по делу Кировлеса. Оппозиционер просил это сделать из-за болезни своего адвоката Ольги Михайловой.

Навальный хотел, чтобы заседание суда состоялось 2 июля. Оппозиционер предоставил копию медицинской справки Михайловой, однако судья заявила о том, что в клинике, где был оформлен документ, адвокат Михайлова находится на амбулаторном лечении и может самостоятельно передвигаться. В ответ Навальный заявил о предвзятости суда и о том, что у его адвоката никто не пытался выяснить самочувствие. Одновременно политик заявил отвод назначенному судом защитнику и выразил желание в одиночку представлять свои интересы. Навальный сослался на то, что у него есть соглашение с адвокатом Михайловой, и по закону у нее не может быть дублёра.

Интересно, что сама защитник по назначению поддержала требование Навального и согласилась со своим отводом, а также попросила все же позвонить Михайловой. Прокурор же это ходатайство не поддержал.

Напомним, Навальный в прошлом году при пересмотре дела Кировлеса получил срок в 5 лет условно с испытательным сроком до конца 2020 года.