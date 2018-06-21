Бывший губернатор Кировской области Никита белых минувшей ночью этапирован в колонию, рассказал в эфире РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии Москвы Иван Мельников. По его данным, перед отправкой в колонию Белых прошёл медицинское обследование.

В свою очерддеь, супруга белых Екатерина утверждает, что врач не сопровождает бывшего губернатора в колонию. «Просто выдали таблетки перед отправкой, и на этом все», — написала она на своей странице в Фейсбуке.

Между тем, адвокат Андрей Грохотов сказал «Эху», что самочувствие Белы по-прежнему плохое.

Пресненский суд приговорил Белых к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 48 миллионов рублей.