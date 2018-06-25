Украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой снова отказали в видеосвязи с голодающим Олегом Сенцовым

Киев направил Москве срочную ноту.

Информация о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха достаточно противоречива – написала в фейсбуке украинский омбудсмен Людмила Денисова — они голодают или же наоборот, принимают питательные смеси и набирают вес – задается она вопросом. По словам уполномоченной по правам человека в видеосвязи с Сенцовым ей отказали, фотографий также не предоставляют. Все это – отмечает Денисова – вызывает большую обеспокоенность и недоверие.

Видимо, уже отчаявшись встретиться с голодающим украинским режиссером, омбудсмен обратилась к международному комитету Красного Креста. Она призывает делегатов посетить заключенных в российских колониях украинцев, «здоровье которых в критическом состоянии».

Денисова, приехавшая в Россию еще на прошлой неделе, так и не смогла увидеть ни одного заключенного соотечественника. Российская сторона объясняет это тем, что украинский омбудсмен нарушает все договоренности и заранее не согласовывает свои визиты в колонии.

Сегодня 43-й день голодовки Олега Сенцова.