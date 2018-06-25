Украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой снова отказали в видеосвязи с голодающим Олегом Сенцовым
Киев направил Москве срочную ноту.
Информация о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха достаточно противоречива – написала в фейсбуке украинский омбудсмен Людмила Денисова — они голодают или же наоборот, принимают питательные смеси и набирают вес – задается она вопросом. По словам уполномоченной по правам человека в видеосвязи с Сенцовым ей отказали, фотографий также не предоставляют. Все это – отмечает Денисова – вызывает большую обеспокоенность и недоверие.
Видимо, уже отчаявшись встретиться с голодающим украинским режиссером, омбудсмен обратилась к международному комитету Красного Креста. Она призывает делегатов посетить заключенных в российских колониях украинцев, «здоровье которых в критическом состоянии».
Денисова, приехавшая в Россию еще на прошлой неделе, так и не смогла увидеть ни одного заключенного соотечественника. Российская сторона объясняет это тем, что украинский омбудсмен нарушает все договоренности и заранее не согласовывает свои визиты в колонии.
Сегодня 43-й день голодовки Олега Сенцова.
Комментарии12
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vasya_von_smetankin 25 июня 2018 | 14:18
Пришли асвабадители и "освободили" людей от своей Родины...
gordy 25 июня 2018 | 14:32
Это тревожно: жив ли человек?
luger_max_otto 25 июня 2018 | 14:39
Да, нормальные действия для тех, кто решил из категории военных преступников перейти в категорию повыше, под петлю...
andreyoo 25 июня 2018 | 14:19
Людмиле Денисовой снова отказали в видеосвязи с голодающим Олегом Сенцовым
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У него в это время был обед?
kara 25 июня 2018 | 14:24
а наша с Вышинским встретилась?
poluputing 25 июня 2018 | 14:38
kara: а зачем ей, кого гребёт судьба Агеева и Вышинского? Рассея уже забыла их, как и псковских десантников, уничтоженных добробатами в 2014
kara 25 июня 2018 | 14:42
poluputing: а забыла как? вроде нет, даже наоборот-памятники ставит,деньги семьям выплачивает, детям пособие по утрате кормильца платит, а вы "забыла"
кстати, а "подвиги" добробатов народ Украины помнит,и бьет их за это, даже на западе Украины.
mikr 25 июня 2018 | 14:30
Скрипали почему-то "отказались" встречаться с российским консулом. Почему бы не предположить, что Сенцов также отказался встречаться с украинцами. Ведь в последнее время он от всего отказывается. От приема пиши отказался. От прошения о помиловании отказался. Вот, по инерции и от свидания заодно отказался. Наверно задумался о судьбе 46 других политзаключенных, и машинально произнес слово "нет".
poluputing 25 июня 2018 | 14:45
mikr: отказались, боясь, что добьют. Они же не самоубийцы, в отличие от большинства мокшанцев
noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 14:34
Вот бли сама "украинская омбудсмен" не знает, то ли Сенцов голодный, то ли наоборот, а на Эхе пишут чотко "голодает". Дешевая, очень некачественная манипуляция.
akustik57 25 июня 2018 | 14:35
Бандерлоги это ведь не человек ! Обезьны это такие и даже на дырку не ходють ! Твари позорные и поганые теперь все вЫ ! Не смейте даже обсуждать подвиг !
noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 14:43
akustik57: Официант-украинец убил повара на тренировочной базе сборной России
Труп 55-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением брюшной полости был обнаружен полицейскими в ресторане возле гостиничного комплекса «Спорт Поинт» на улице Олимпийская в Химках, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Московской области. По данным «Московского комсомольца», погибший работал поваром в ресторане.
За совершение преступления полицейскими был задержан 28-летний гражданин Украины, работавший в ресторане официантом и проживавший на территории России без регистрации.