Реджеп Эрдоган победил на выборах президента Турции

А его партия обошла конкурентов на парламентских выборах. Оппозиция, которая в субботу вывела на улицы Стамбула 5 миллионов своих сторонников, признала результаты выборов.

Меньше процента бюллетеней осталось обработать. Впрочем, уже всё ясно. Реджеп Эрдоган получает больше 52 процентов и второй тур выборов не состоится. Его основной противник Мухаррам Индже набрал почти 31 процент. У других кандидатов меньше 9 процентов. Отмечу, что результат Эрдогана оказался выше, чем на предыдущих выборах четыре года назад. Он тогда набрал почти на процент меньшею На выборах в парламент победу празднует правящая Партия справедливости и развития. У неё 42 с половиной процента. Почти вдвое меньше голосов у ведущей в стране оппозиционной Народно-республиканской партии. У Эрдогана теперь будет намного больше полномочий. Он сможет в том числе назначать министров, судей, вводить в стране чрезвычайное положение, издавать декреты, имеющие силу закона. Новый-старый президент назвал выборы демократичными. И призвал всех включиться в работу.

Оппозиционный политик Мухаррам Индже назвал выборы «полностью нечестными», но сказал, что принимает результаты. Он уверен: голоса у противников Эрдогана украли. По словам Индже, новая президентская система для Турции представляет большую опасность. При этом он не намерен добиваться пересчёта голосов. По мнению политика, результат этих выборов говорит о том, что в будущем его поддержит ещё больше людей. Он также призвал Эрдогана представлять интересы всех 80 миллионов граждан Турции.

С победой Эрдогана уже поздравил российский президент Путин, премьеры Венгрии и Болгарии, а также лидеры Грузии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Победа действующего президента на выборах в Турции самый выгодный вариант для российской власти, — сказал в эфире «Эха» турецкий журналист Роберт Устян.

По словам Устяна, те, кто голосовал за Эрдогана, в первую очередь голосовали за стабильность.