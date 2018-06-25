Владимир Путин прагматично относится к колебаниям своего рейтинга
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент на эти показатели не оглядывается, интересы людей для него превыше всего.
Согласно последним опросам, рейтинг Владимира Путина снизился на несколько процентов после того, как было объявлено о пенсионной реформе, а также зафиксирован рост цен на бензин.
Кстати. Песков подчеркнул, что на данном этапе президент не участвует в обсуждении пенсионной реформы.
Комментарии38
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
platonnekafrin 25 июня 2018 | 13:36
"Огромная, в основном христианская, страна превратилась в питомник выращивания новой породы людей, сформированной в обстановке тотального террора и массового безбожия. Принципиально новая нелюдь начала корежить и разрушать всё человеческое и духовное, топить жизнь в зверствах. Выкристаллизовалось новое общество, управляемое питекантропами. Рядом с нами, на необъятных просторах страны спущенные с цепи злодеи, не спрашивая согласия крестьян, нагло навязывали им рабство, угодное партийной олигархии... А Ллойд Джордж разрушал в нас веру в высокие принципы, утешая англичан, объяснял им, что торговать можно и с каннибалами". (Панин Д.М. "Лубянка-Экибазтуз")
glock09 25 июня 2018 | 14:06
platonnekafrin: Всё точно, но есть одна маленькая деталь - Россия никогда не была христианской страной. В этом первопричина того, что с ней произошло. Лет пять тому назад наблюдал картину - у ворот храма пьяные нищие громко и непрерывно матерились. Проходящая мимо женщина упрекнула их в том, что ведут они себя возле храма не по - христиански. Поначалу они опешили, а потом один из них крикнул ей вдогонку: " А мы - не христиане, мы - православные". Того не ведая, этот пьяный идиот провозгласил что-то вроде национальной идеи.
yralez 25 июня 2018 | 13:37
Плюнул и растирать не стал.....может людям пригодится.
georg100 25 июня 2018 | 13:48
"президент на эти показатели не оглядывается, интересы людей для него превыше всего"
А из чего складываются эти самые показатели, разве не на соц. опросах этих самых людей, чьи интересы превыше всего? Может он имел ввиду "друзей" а не людей? Очепяточка вышла? тимченки, ролдугины, вротенберги и прочая нечисть, он их интересы имел ввиду?
mrvassi 25 июня 2018 | 14:16
georg100: конечно же - своя рубашка ближе к делу. " интересы людей для него превыше всего" - хотел поржать сначала, а потом понял - он про своих дружбанов говорил
banyi1 25 июня 2018 | 13:39
Поэтому я всегда и говорил, что идея с предложенной пенсионной реформой-это просто зондирование общественного мнения. Поэтому, кому она не нравится - ВЫХОДИТЕ после ЧМ, протестуйте! Если не выйдете, то - кто не спрятался, то я не виноват )))
luger_max_otto 25 июня 2018 | 13:39
Интересы людей превыше, ага. И как говорится, "Чукча знает этих людей".
tchapaev 25 июня 2018 | 13:41
Песков и Путин думают что в России одни дебилы живут.
То есть на реальное мнение народа им насрать, а вот мнение пистаполов Соловьво-Киселевской кущи им приятно слушать ...
Расстрелять всех.
dorin1987 25 июня 2018 | 13:56
tchapaev: /Песков и Путин думают что в России одни дебилы живут. / - Если учесть, что Царек РФ узурпирует власть 19 лет при общем пофигизме этого самого населения - ваша фраза не так уж далека от истины.
glock09 25 июня 2018 | 14:13
tchapaevtchapaev: Песков и Путин думают что в России одни дебилы живут.
+++
Судя по всему, они не очень-то ошибаются.
greeg1 25 июня 2018 | 13:43
Песков уже совсем заговариваться начал. Вы только вчитайтесь: президент на эти показатели не оглядывается, интересы людей для него превыше всего....
А то что рейтинг определяется людьми, это можно растереть, а потом плюнуть.
kapitankolbaskin 25 июня 2018 | 13:48
greeg1:Вы только вчитайтесь:
президент на эти показатели не оглядывается, интересы людей для него превыше всего....
----------------------------------------------------------
тоже показалось странной эта фраза
Может просто речь о совсем других людях
greeg1 25 июня 2018 | 13:51
kapitankolbaskin: А где их других в России взять?
natalia2108 25 июня 2018 | 14:13
kapitankolbaskin: Я тоже, когда читала, споткнулась на этом месте. Песков даже не утруждает себя приданием видимости приличий, не действий-тут бесполезно, но хоть слов.
shtirlitz77 25 июня 2018 | 14:30
natalia2108: "...Я тоже, когда читала, споткнулась на этом месте..."
Наташа, привет! Рада встрече!
Сказано же хозяином про своего холопа: "пургу несет".
Вот он и несет.
irinaapril 25 июня 2018 | 14:20
greeg1: если интересы людей превыше всего, то почему отмалчивается, когда вся страна стоит на ушах от этого людоедского проекта.
y3emen1 25 июня 2018 | 13:43
моллюски бывают головоногими, и, головожопыми
timber_head 25 июня 2018 | 13:46
Неумные самовлюбленные люди никогда "не оглядываются". Они абсолютно уверены в своей непогрешимости. Забавно другое - Песков уже совсем заврался, сам себе противоречит. "Интересы людей для него превыше всего" и тут же "на данном этапе президент не участвует в обсуждении пенсионной реформы". Позвольте узнать, какими же "интересами людей" в настоящее время так занят Любимый Руководитель, что у него нет ни минуты отвлечься на то, что интересует подавляющее большинство россиян? Хотя, конечно, из этого следует единственный вывод - он занят интересами ДРУГИХ людей, которых то что их кинули с пенсией не интересует - они со своими должностями все равно расставаться не собираются.
banyi1 25 июня 2018 | 13:49
timber_head: Где подавляющее большинство россиян? Я его только на Эхе вижу ))))
timber_head 25 июня 2018 | 13:53
banyi1: Да понятное дело, что такие дебилы как ты даже не задумываются, что пенсионный возраст повысили и им тоже.
natalia2108 25 июня 2018 | 14:16
timber_head: Если силовик, то его это не коснётся, как и Путина, поэтому им всё равно.
man_from_sobibor 25 июня 2018 | 14:28
timber_head: бедняга, сегодня он несет что то совершенно бессвязное. Возможно он бредит и ему нужен врач ..
vincenttt 25 июня 2018 | 13:47
При наличии такого тупого, ленивого и трусливого российского быдлонаселения гопнику самозванцу можно его грабить без проблем и без всякого рейтинга!
sergei_tn 25 июня 2018 | 13:48
интересы людей для него превыше всего.
--------------------------------------
Кто бы сомневался.
Интересы всего списка людей, без исключений.
s011ma 25 июня 2018 | 13:48
президент на эти показатели не оглядывается, интересы людей для него превыше всего
-------------------------
И мы знаем этих людей!
commeilfaut 25 июня 2018 | 13:49
Песков, хватит пересыпать из пустого в порожнее. Не засоряй пространство. Какая нам разница, на что вы там внимание не обращаете.
nikolashin2017 25 июня 2018 | 13:50
он прагматичен был и сер,
тиранов ставил всем в пример,
о людях проявлял заботу,
чтобы на завтрак съесть в субботу...
putin_itogy 25 июня 2018 | 13:50
Царь.
"Просто, Царь".(с)
Наслаждайся, цука, под надёжной охраной неисчислимой гвардии,
и преданного тебе быдла.
Это жизнь, относитесь к ней философски..))
dekadik 25 июня 2018 | 13:54
пенсионная реформа это всего лишь способ что бы завуалировать главное и более страшное для людей событие - повышение НДС....вот что доставит больше неприятностей всем на данном этапе, а не пенсионная реформа....и заметьте про НДС все молчат, главное это и нужно кремлевской нечести...а в конечном итоге пенсионную реформу заморозят или повысят на пару лет пенсионный возраст на худой конец....и результат: очередное повышение рейтинга Путина и полная жопа от последствия поднятия НДС,
natalia2108 25 июня 2018 | 14:21
dekadik: В свете последних действий властей с налогами, штрафами, ценами, вырисовывается стратегия государства в отношении населения. Вспоминается очень трепетное отношение, как к святыне, к блокаде Ленинграда в ВОВ, уж не к этому ли мы идём?
forward 25 июня 2018 | 13:58
Не участвует...
Как бы не замарать свой светлый образ
Военную реформу тоже как бы Сердюков делал, а не главнокомандующий...
sergirusso 25 июня 2018 | 14:01
Кстати, животные перед смертью теряют страх потерять жизнь. Пенсионную реформу хотели провести в 2005 году - тогда забоялись....
henry52 25 июня 2018 | 14:02
"интересы людей для него превыше всего."
-----------------------------------------
Мощно задвинул....
wojskowy Марек Качоровски 25 июня 2018 | 14:02
Судя по словам Пескова, Путин не оглядывается на свой рейтинг, т.е. Президента не интересует мнение народа? Тогда возникает закономерный вопрос или два: "Путин понимает, что его выбирал не народ, а система подсчёта?" "Путин не реагирует на мнение народа, тогда кому он служит?" Или Песков брякнул не подумав, как всегда?
buva53 25 июня 2018 | 14:11
Говорят «ох, лихие девяностые»… Да сейчас же гораздо хуже, чем в «лихие девяностые»! Какой там «Бандитский Петербург»! В «Бандитском Петербурге» была надежда на «воров в законе», носителей справедливости; на честных служак из правоохранительных органов; надежда на самоорганизацию каких-то сил в обществе; наконец, в «Бригаде»… Была Надежда…
А в нынешнем мире где она? Откуда она? Наоборот, ощущение полного хаоса, криминалитета и вседозволенности. Каждый может с каждым сделать все, что угодно. И, тревожная атмосфера этой картины, она гораздо хуже, страшней, чем в девяностые, гнилее, чем в девяностые, когда была Надежда. (Д. Быков)
irinaapril 25 июня 2018 | 14:16
Если интересы людей для Путина якобы превыше всего, то почему он молчит как партизан на допросе у фашистов после того, как был обнародован проект поднятия пенсионного возраста?При этом козе понятно, что без его разрешения Медведев не осмелился бы и слова молвить в этом направлении,Получается, что дать такое указание правительству он может, а потом, видя негативную реакцию, предпочитает отмалчиваться?Ждёт, пока первая волна возмущения схлынет, а потом выйдет весь в белых одеждах и смягчит реформу- женщинам до 60 лет и мужчинам до 63 лет скостит срок выхода на пенсию.
demosua 25 июня 2018 | 14:27
какой смысл в этих заметках? Как всегда - правда и ложь намешаны...
shtirlitz77 25 июня 2018 | 14:44
"...Владимир Путин прагматично относится к колебаниям своего рейтинга..." - вранье!!!
"...По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент на эти показатели не оглядывается, интересы людей для него превыше всего..." - наглое вранье и бессмыслица!!!!
"...Песков подчеркнул, что на данном этапе президент не участвует в обсуждении пенсионной реформы..." - сверх наглое вранье!!!