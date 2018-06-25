Бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию. По некоторым данным, это произошло ночью. Где именно он будет отбывать наказание, пока не уточняется.
В ОНК Москвы полагают, что это может быть одна из областей недалеко от Москвы. Перед отправкой в колонию Белых был обследован врачами.
Бывший губернатор Кировской области был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, его признали виновным в получении взяток в крупном размере. Свою вину Белых не признает.
Комментарии3
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ematveev 25 июня 2018 | 13:38
Дорогая редакция ЭМ!
Спасибо, что информируете нас о всех телодвижениях Никиты Белых. Как доехал Никита? Не укачало ли?
Обязательно напишите, чем завтракал сегодня и как покакал.
Что говорил за завтраком?
Очень ждем столь ценной информации.
Еще раз спасибо!
odobryam_s 25 июня 2018 | 13:41
Главное, чтобы не отпустили под видом какой-нибудь амнистии и проч!
znajka 25 июня 2018 | 13:53
Никита Белых был посажен для того, чтобы у оппозиции режиму не осталось ни одного человека мало мальски пригодного на руководство страной. Белых имел управленческий опыт на уровне губернатора области и видимо считался не 100% лояльным. Поэтому ерничать тут нечего, а наоборот все портянки должны написать о мудрости вождя и спеть ему осану.