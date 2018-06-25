Бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию. По некоторым данным, это произошло ночью. Где именно он будет отбывать наказание, пока не уточняется.

В ОНК Москвы полагают, что это может быть одна из областей недалеко от Москвы. Перед отправкой в колонию Белых был обследован врачами.

Бывший губернатор Кировской области был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, его признали виновным в получении взяток в крупном размере. Свою вину Белых не признает.