Верховный суд Чечни провел два заседания по делу правозащитника Оюба Титиева
Верховный суд Чечни провел два заседания по делу правозащитника Оюба Титиева. В обоих случаях решения были вынесены не в его пользу. Подробности рассказал «Эху» глава Совета правозащитного центра Мемориал Александр Черкасов
Судебные заседания продолжатся завтра. Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Он утверждает, что их ему подбросили в машину.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
honduras_na_colime 25 июня 2018 | 13:38
- Не подскажете, где у вас тут в Чечне суд?
- Вах, дарагой, гдэ хатят, там и ссут, под каждым забором!