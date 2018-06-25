Два человека ранены в результате стрельбы в колледже в Назрани. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии.

По предварительным данным, пострадавшим 17 и 18 лет. Именно они и устроили стрельбу. Угрозы жизни молодым людям нет, сейчас они находятся в больнице. Других подробностей пока нет.