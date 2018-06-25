Два человека ранены в результате стрельбы в колледже в Назрани
Два человека ранены в результате стрельбы в колледже в Назрани. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии.
По предварительным данным, пострадавшим 17 и 18 лет. Именно они и устроили стрельбу. Угрозы жизни молодым людям нет, сейчас они находятся в больнице. Других подробностей пока нет.
Комментарии8
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vasya_von_smetankin 25 июня 2018 | 13:49
Да, перекормили молодёжь с лопаты Духовностью...
luger_max_otto 25 июня 2018 | 14:08
Скрепы- оне такие...
vinibi_ 25 июня 2018 | 14:35
luger_max_otto: Новости из мира животных!!!
piter_ug 25 июня 2018 | 13:51
Разве Назрань не в США?
henry52 25 июня 2018 | 14:00
piter_ug: Точно, в штате Kavkaz...
viteck 25 июня 2018 | 13:52
Мне вот интересно, как это дикарство, стрельба, ножи с собой постоянно, сочетаются с их показной религиозностью?...
viktorova 25 июня 2018 | 13:56
Это все, чтоб египтянам тренироваться веселее было.
proxozhij 25 июня 2018 | 14:25
Назрань в каком штате, подскажите кто знает.