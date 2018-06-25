Сегодня в Самаре на Чемпионате мира по футболу в матче за первое место в своей группе сыграют сборные России и Уругвая.

Первые уругвайские болельщики начали приезжать и прилетать в Самару ещё в пятницу. Около трёх тысяч иностранных гостей мирно барражировали по набережной Волги и пешеходным улицам старой Самары. Группа уругвайцев пришла в Музей самарского футбола с подарками – национальным флагом и шарфами. Значительно больше – около пятидесяти тысяч человек – прибыло из различных городов России.

Утром накануне Самара была похожа на Москву во время инаугурации Владимира Путина шестилетней давности. Большая часть старого города вокруг площади Куйбышева блокирована сотрудниками полиции. Но уже к вечеру тысячи любителей футбола и жителей города начали собираться на фан-зоне. В городе приняты беспрецедентные меры безопасности. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров призвал работодателей объявить понедельник выходным днём. По словам представителя МВД России Антона Гусева, предстоящий матч отнесён к группе риска. За порядком сегодня будут следить около 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Матч между сборными России и Уругвая на стадионе «Самара Арена», где ожидается полный аншлаг, начнётся в 17 часов по московскому времени. Отмечу так же, что сегодня в Самаре ожидается 35 градусов тепла.