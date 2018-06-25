Во многих российских регионах власти не согласовывают митинги против пенсионной реформы

Чтобы избежать волнений среди населения, некоторым местным СМИ запрещают публиковать материалы о грядущем повышении пенсионного возраста.

Власти Ульяновска отказались согласовать митинг против резонансной реформы пенсионной системы. Как пишет портал «Новости Ульяновска», в администрации города ссылаются на то, что в тоже время и на том же месте должно пройти другое мероприятие – концерт в поддержку российской сборной по футболу. Впрочем, местное отделение КПРФ, несмотря на запрет все же планирует провести митинг. Всего же, по данным профсоюзного объединения Конфедерация труда России, в стране было подано по меньшей мере полсотни заявок на проведение акций протеста, однако в большинстве случаев их не согласовали.

Своеобразно борются с волнениями власти Ставрополья. По данным портала Newstracker.ru краевое правительство рекомендовало местным изданиям воздержаться от публикаций статей о пенсионной реформе. После того, как очередной номер газеты «Благодарненские вести» ушел в печать с «запрещенным» материалом, весь тираж издания был уничтожен. Вместо него вышел «исправленный» вариант газеты – без статьи под названием «Цель: дожить до пенсии».

Законопроект предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст в России – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.