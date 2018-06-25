Средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 тысяч 400 рублей, благодаря повышению пенсионного возраста. Это не приведёт у дефициту рабочих мест, заявил министр труда Максим Топилин в интервью «Известиям».

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65.