Средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 тысяч 400 рублей, благодаря повышению пенсионного возраста
Средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 тысяч 400 рублей, благодаря повышению пенсионного возраста. Это не приведёт у дефициту рабочих мест, заявил министр труда Максим Топилин в интервью «Известиям».
Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65.
Комментарии10
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popov_m 25 июня 2018 | 13:06
Средняя температура по больнице, включая морги!
vasyakirin 25 июня 2018 | 13:09
popov_m: и путин пенсионер..., и судьи..., и прочие привилегированные сосатели бюджета....
почему реальный сектор экономики на правах падчерицы?
gordy 25 июня 2018 | 13:13
Экономика не поднялась - пришлось снова отнять и поделить ?
abbc 25 июня 2018 | 13:08
А сколько же будет средняя з/п, болтун?
vasyakirin 25 июня 2018 | 13:14
abbc: повысится но темпы будут отставать от инфляции...
это вроде налог не увеличат, но для себе денег напечатают, вроде и деньги есть, но не у товаропроизводителя....
aleks50 Алексей Клубников 25 июня 2018 | 13:09
Сложили пенсии уборщицы Ивановой, шпалоукладчицы Петровой и бездельника путина, разделили на три, получилось вполне не плохо.
kablukov 25 июня 2018 | 13:10
Это всё благодаря нашему родному Владимиру Владимировичу)
pls215 25 июня 2018 | 13:13
Не смешите народ придурки. Дальнобойщик будет получать 15 400 , а певичка Свиридова уже сейчас получает 41 000, а депутаты за 5 лет работы в Думе 60-70 000
lv_eller 25 июня 2018 | 13:14
То есть, следует понимать, что пенсионная реформа уже утверждена, не дожидаясь даже видимости каких-либо прений или голосования ?... Речь ведут, как об уже свершившемся факте.
abbc 25 июня 2018 | 13:15
Средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 400, а МРОТ?