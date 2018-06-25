На федеральных телеканалах стали меньше говорить о Крыме и Донбассе. По мнению экспертов, это связано с потерей аудитории интереса к этой теме.

С момента присоединения Крыма прошло больше четырех лет, и год от года упоминание так называемой «крымской весны» падает. Пики упоминаемости, как правило, приходятся на годовщины появления в составе России новых субъектов. Например, в марте 2016 года о «крымской весне» с экранов федеральных каналов сказали 141 раз, через год – 76, а в 2018 – всего 27. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия», подготовленные для «Коммерсанта».

То же самое касается и упоминания Донбасса. Его пик пришелся на период с осени 2014 до осени 2015 года – больше 2,5 тысяч раз в месяц. Для сравнения, теперь об этом регионе говорят в среднем 300-400 раз в месяц. Этот же принцип работает и для Украины в целом. Что касается всех российских федеральных СМИ, то там уход этих тем с первых полос не столь заметен. По оценке опрошенных «Коммерсантом» политологов, это может быть связано с тем, что на продвижение украинско-крымской тематики по-прежнему выделяются средства.

Со сменой правительства сменился также куратор Крыма в Белом доме. Вместо Дмитрия Козака этим занимается Виталий Мутко.