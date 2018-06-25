На федеральных телеканалах стали меньше говорить о Крыме и Донбассе
На федеральных телеканалах стали меньше говорить о Крыме и Донбассе. По мнению экспертов, это связано с потерей аудитории интереса к этой теме.
С момента присоединения Крыма прошло больше четырех лет, и год от года упоминание так называемой «крымской весны» падает. Пики упоминаемости, как правило, приходятся на годовщины появления в составе России новых субъектов. Например, в марте 2016 года о «крымской весне» с экранов федеральных каналов сказали 141 раз, через год – 76, а в 2018 – всего 27. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия», подготовленные для «Коммерсанта».
То же самое касается и упоминания Донбасса. Его пик пришелся на период с осени 2014 до осени 2015 года – больше 2,5 тысяч раз в месяц. Для сравнения, теперь об этом регионе говорят в среднем 300-400 раз в месяц. Этот же принцип работает и для Украины в целом. Что касается всех российских федеральных СМИ, то там уход этих тем с первых полос не столь заметен. По оценке опрошенных «Коммерсантом» политологов, это может быть связано с тем, что на продвижение украинско-крымской тематики по-прежнему выделяются средства.
Со сменой правительства сменился также куратор Крыма в Белом доме. Вместо Дмитрия Козака этим занимается Виталий Мутко.
Комментарии4
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noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 13:05
Ага! Уже исчезли из телеэфира упоминания о хунте и бандеровцах!!! Шах и мат, ватники!!!
luger_max_otto 25 июня 2018 | 13:08
Подготовка к капитуляции.
"― Вынести документы!
― В городе беспорядки!
― Еще архивы.
― Почему я везде расписывался? Сжечь! Сжечь!
― Что творят, дармоеды!
― Сжечь!
― Папа, скажи, что делать? Что делать? Все рухнуло! Рухнуло все!
― Что рухнуло?
― Тело Дракона, оно упало там, в болото, за мельницей. И три головы.
― Так этого надо было ожидать. А где четвертая?
― Какая четвертая?
― У Ланцелота, у него ж тоже была голова. Где она?"
mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 13:09
Видимо, народонаселение уже накушалось до отвала этими "сокральными территориями"?
Может, скоро начнёт подсчитывать, во сколько же это обошлось и продолжает обходиться?
lenin3 25 июня 2018 | 13:13
Не к добру это,как бы Вошьдь после ЧМ ещё какую войну не начал,надо ж народ отвлекать от повышения пенсионного возраста.На Аляску он,конечно,не попрет,ибо реально сцыкотно,но вот о каких-нибудь исконно руских землях в северном Казахстане или Белоруссии может вспомнить...