Турецкая оппозиция признала результаты президентских выборов

Главный соперник Эрдогана, Мухарем Индже призвал Эрдогана «быть президентом и представлять интересы всех турок».

По данным центральной избирательной комиссии Турции, Эрдоган получил более 52% голосов. Индже набрал около 31%. На парламентских выборах лидирует партия «Справедливость и развитие», которую возглавляет Эрдоган.