Турецкая оппозиция признала результаты президентских выборов
Главный соперник Эрдогана, Мухарем Индже призвал Эрдогана «быть президентом и представлять интересы всех турок».
По данным центральной избирательной комиссии Турции, Эрдоган получил более 52% голосов. Индже набрал около 31%. На парламентских выборах лидирует партия «Справедливость и развитие», которую возглавляет Эрдоган.
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