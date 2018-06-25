Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес высоко оценил потенциал российской команды
Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес высоко оценил потенциал российской команды. По его словам, российская сборная очень выросла. Это команда с впечатляющей выносливостью и хорошо подготовленной системой игры.
Россия и Уругвай сыграют сегодня в заключительном туре группового этапа Чемпионата мира. Победитель займёт первое место в группе.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт