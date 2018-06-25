Следственный комитет начал проверку после инцидента в Перми – моторная лодка столкнулась с причалом. В результате погиб один человек. По предварительным данным, из-за неисправности двигателя лодка стала неуправляемой.

Двое мужчин, которые находились на борту, выпрыгнули в Каму. Один доплыл до берега, а второй утонул.