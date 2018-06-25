Следственный комитет начал проверку после инцидента в Перми – моторная лодка столкнулась с причалом
Следственный комитет начал проверку после инцидента в Перми – моторная лодка столкнулась с причалом. В результате погиб один человек. По предварительным данным, из-за неисправности двигателя лодка стала неуправляемой.
Двое мужчин, которые находились на борту, выпрыгнули в Каму. Один доплыл до берега, а второй утонул.
Комментарии1
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andygo__ru 25 июня 2018 | 13:04
"начал проверку после инцидента в Перми"
"моторная лодка столкнулась с причалом"
"В результате погиб один человек."
"из-за неисправности двигателя лодка стала неуправляемой.
"Двое мужчин ... выпрыгнули в Каму".
"Один доплыл до берега, а второй утонул." ---
--- ничего не понимаю... Где логика в этой новости, брат? Но, подозреваю, как обычно виноват - причал: опять пьяным оказался, мерзавец!