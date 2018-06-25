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12:30, 25 июня 2018

Продление профессиональной активности удлиняет жизнь человека, уверена министр здравоохранения России

Продление профессиональной активности удлиняет жизнь человека, уверена министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, «незаметно для нас началось тотальное омоложение людей». К тому же, Россия, — цитата по «Интерфаксу» — «в первом эшелоне формирования здорового образа жизни», — отметила министр.

В Минздраве считают, что предложение правительства о повышении пенсионного возраста позволит россиянам за 16 лет адаптироваться к новым реалиям. По  утверждению Скворцовой, в большинстве стран мира возраст выхода на пенсию одинаков у мужчин и у женщин.

Комментарии

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odobryam_s 25 июня 2018 | 12:38

"Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования; для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтобы он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине."

М.Е. Салтыков-Щедрин. "Коняга".

lenin3 25 июня 2018 | 12:47

Какой у нас всё-таки честный министр здравоохранения,сама призналась,что не российская медицина,ею возглавляемая,а труд из последних сил удлиняет жизнь россиян.То-то я смотрю,перетрудившийся Кобзон лечится исключительно за границей...

gordy 25 июня 2018 | 13:07

«незаметно для нас началось тотальное омоложение людей»

Коры дуба объелись?

platonnekafrin 25 июня 2018 | 12:58

odobryam_s: "От работы дохнут кони. Ну а я — бессмертный пони! Но однажды на работе Если вы меня найдете, - Без движения лежу И от радости не ржу, Знайте : я трудом добита И откинула копыта".

encopresis 25 июня 2018 | 12:41

А что, вполне логично и вписывается в общую концепцию развития общества.
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила.

galina6837 25 июня 2018 | 12:58

encopresis: Пропаганда здорового образа жизни россиянам из кремлей :
Холод, голод и работа - наши лучшие друзья

bradis 25 июня 2018 | 12:41

Уж помолчали бв про "большинство стран", а то вспоминают про них, когда бабла с народа содрать нужно.

zelator 25 июня 2018 | 12:45

Нет ничего лучше для здоровья и долголетия, как пожизненная каторга.

oleg__ 25 июня 2018 | 12:45

Срочно Госдуру с правительством на лесоповал. Чтобы мы как можно дольше не осиротели.

sg90 25 июня 2018 | 12:46

Давайте доведем до бессмертия тогда уж!
Залупу вам. Я 90-е пережил, детей вырастил в то время. А там вообще горячий стаж должен идти, год за два, если выжил.. А вот тем, кто сейчас с молодости начал ЗОЖ - тем и повышайте пенсионный возраст.

vvs7651 25 июня 2018 | 12:47

"Продление профессиональной активности удлиняет жизнь человека, уверена министр здравоохранения России Вероника Скворцова. "
__________________________________________________________________________________________
И мы знаем имя этого "человека"!
Который будет "переизбираться" до бесконечности...

ramses333 25 июня 2018 | 12:47

Интересно, она хоть краснеет, когда несет эту ахинею, полностью расходящуюся с реальным положением дел?

lenin3 25 июня 2018 | 13:06

ramses333: уже даже её дети и внуки за неё не краснеют,типа,она ж деньги в семью зарабатывает...

i_c_e 25 июня 2018 | 12:48

Тогда надо сразу возраст и поднимать. А то почему кто-то «тотально омолодится» аж на 8 лет, а тем, кто в следующем году планировал на пенсию выходить — только пол-года омоложения отпускают? Несправедливо!

galina6837 25 июня 2018 | 12:49

"От работы кони молодеют" - новая редакция поговорки от Скворцовой...
Короче, самые активные долгожители - это рабы на плантациях тростника, батраки на Волге и шахтёры на рудниках.

s011ma 25 июня 2018 | 13:02

galina6837: Вы забыли ещё узников концлагерей.

iltrovatore 25 июня 2018 | 12:51

"В настоящее время те, кто выполняет самую тяжелую работу, оплачиваются ниже всего; у тех, чья работа полегче, и вознаграждение побольше. Однако больше всего получают те, кто ничего не делает."
Джордж Бернард Шоу

вот и ратуют ничего не делающие и много получающие за повышение пенсионного возраста!
А что им - они ничего легче карандаши в жизни не поднимали.

platonnekafrin 25 июня 2018 | 12:52

Министр чего? Образования!? Мне показалось, что карманница-торговка. Жаль, что нет у них такой способности как у Пиноккио? Принадлежность к правящему клану определялась бы тогда по хоботу, накрученному на катушку.

kruzalova 25 июня 2018 | 12:52

кто бы спорил! при условии, что и можешь, и хочешь. когда я вижу очень пожилых и даже на вид нездоровых женщин- кондукторов, то уверена, что работают они только потому, что на пенсию не могут не то прожить - выжить. стати, стариков-кондукторов вообще не вижу, да и в целом очень редко встречаются, даже в таком большом городе, как Питер

vinibi_ 25 июня 2018 | 13:00

kruzalova: Вы нашли кому верить- они же в одной обойме с жуликами и ворами и если она чего не так вякнет то ее сразу вышвырнуть без выходного пособия подобно Улюкаеву!!!

pravdatut 25 июня 2018 | 12:54

Дорогая Верочка, дай статистику продолжительности жизни шахтеров, атомщиков, химиков, людей, живущих в бараках, бочках.

vova36 25 июня 2018 | 12:54

все правильно, вот и надо сделать так, чтобы люди пенсионного возраста, как только возраст 55 женщины, 60 мужчины начали получать пенсию в полном объеме и прекратить перечисления за них в пенсионный фонд, а то будет несправедливо, пенсию одной рукой дают, а другой отнимают часть денег в этот ПФр

cozy 25 июня 2018 | 12:57

Да и вообще "Arbeit macht frei", как было написано при входе в Аушвиц

ramses333 25 июня 2018 | 13:00

Логика не министра здравоохранения, а начальника концлагеря. Удивительно ли после этого, что обычные врачи ведут себя с больными, как коновалы с лошадьми? И чего вообще ждать от государства, где такой министр здравоохранения? "Оставь надежду всяк сюда вошедший!"

s011ma 25 июня 2018 | 13:00

В Минздраве считают, что предложение правительства о повышении пенсионного возраста позволит россиянам за 16 лет адаптироваться к новым реалиям.
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Сразу вспомнил про цыгана, который приучал коня не есть. "Совсем почти привык, но сдох почему-то".

rusof_ob 25 июня 2018 | 13:00

Продление профессиональной активности удлиняет жизнь человека, уверена министр здравоохранения России....

Любой ихтамнет-контрактник это подтвердит.

(комментарий скрыт)

marina27 25 июня 2018 | 13:00

Каторжный труд на думской галере омолаживает - это факт. Прям в детство впадают.

greeg1 25 июня 2018 | 13:04

Скворцова. Вы там в своих министерствах все такие хитровыделанные? Оно и без тебя понятно, что языком болтать не мешки ворочать.

(комментарий скрыт)

podwodnik 25 июня 2018 | 13:08

"...Россия ... «в первом эшелоне формирования здорового образа жизни», - отметила министр...".

В рот россиянам загляните - половина жуёт гнилыми зубами. Нет денег на стоматологию. Спят на продавленных диванах, а не на ортопедических матрасах. Про санаторий-профилакторий им бабушка рассказывала. Едят отечественную "пальму" или китайскую химическую лапшу. Пьют воду из под крана, а не бутилированную и т.д.
Это не первый эшелон, а прицепной вагон по качеству жизни. Продолжительность жизни это на только активное движение на работе, это и сопутствующее качество жизни, которого к сожалению нет.

kapitankolbaskin 25 июня 2018 | 13:13

Вот сделайте себе такие же зарплаты и пенсии как у нас ...минимальные...Тогда и поговорим что, чего у кого и где удлиняется.
А то депутатишки себе зарплату 400-500 тыщ сделали ,а нам 25 говорят хорошая....!!!
Себе пенсию 80-100 тыщ плотят ,а вы нам говорят работайте до гроба и может получите потом кто доживет тыщ 15...
Ненавижу...

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