Продление профессиональной активности удлиняет жизнь человека, уверена министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, «незаметно для нас началось тотальное омоложение людей». К тому же, Россия, — цитата по «Интерфаксу» — «в первом эшелоне формирования здорового образа жизни», — отметила министр.

В Минздраве считают, что предложение правительства о повышении пенсионного возраста позволит россиянам за 16 лет адаптироваться к новым реалиям. По утверждению Скворцовой, в большинстве стран мира возраст выхода на пенсию одинаков у мужчин и у женщин.