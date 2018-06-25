Власти Ставрополья решили не допускать публикаций в местных газетах статей о повышении пенсионного возраста

Власти Ставрополья, во избежание волнений среди населения, решили не допускать публикаций в местных газетах статей о повышении пенсионного возраста. По этой причине сняли тираж «Благодарненских вестей», — сообщает Ньюз.Трекер со ссылкой на источник в краевом правительстве.

По словам собеседника издания, власти не в состоянии контролировать интенет-СМИ, но пытаются цензурировать хотя бы районные издания.