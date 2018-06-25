Власти Ставрополья решили не допускать публикаций в местных газетах статей о повышении пенсионного возраста
Власти Ставрополья, во избежание волнений среди населения, решили не допускать публикаций в местных газетах статей о повышении пенсионного возраста. По этой причине сняли тираж «Благодарненских вестей», — сообщает Ньюз.Трекер со ссылкой на источник в краевом правительстве.
По словам собеседника издания, власти не в состоянии контролировать интенет-СМИ, но пытаются цензурировать хотя бы районные издания.
Комментарии10
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odobryam_s 25 июня 2018 | 12:35
"Чтоб дурного про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону!
То бишь, действуй втихаря"!
Л. Филатов. "Про Федота-стрельца"...
luger_max_otto 25 июня 2018 | 12:59
Ну, полнейший маразм у власти. А ведь платить придется без скидок.
Как там в классике- то:
"― Не хочешь, папа, по-человечески?
― Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. Вернее, сошел, но не до такой степени.
...
― Откуда я знаю? Папа, народ безумствует. Я тоже сойду с ума!
― Раньше надо было сходить. А теперь с вас спросят, кто в трудные годы прислужничал, а кто болел душой, не жалея здоровья своего, понимаешь."
andy66 25 июня 2018 | 12:37
"секретная реформа", про которую все знают, но говорить нельзя... )))
такого даже в совке не было ))
platonnekafrin 25 июня 2018 | 12:45
Доселе полуживые мертвецы властям хлопот не доставляли. А чтение газет районного издания лишь гарантировало их покойный нрав. Но в этот раз, чем чёрт не шутит, вдруг разволнуются и превратятся в настоящих зомби.
kruzalova 25 июня 2018 | 12:47
а царь везде говорит, то цензуры у нас нет. неужели ошибается?
putin_itogy 25 июня 2018 | 12:54
Молодцы пацаны!
Правильно, нечего смердам знать о том когда они сдохнут без пенсии.
Они и без это Царя любят. Ватниками их зовут.
Целыми днями они висят в "Ватнокассниках",
в группах, "путин сильный президент", и лайкуют за своего Царя и Вождя, (всего "в белом")
Против "бандеровцев", и всякой другой "нечисти",
5й колоны, Госдеповцев, "жрущих "печеньки Нуландши"..
Идиотам - смерть не помеха.
А то что Царь ОСТАВИЛ В НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛЬГОТЫ, СВОИМ НУКЕРАМ, ОПРИЧНИКАМ,
так смерды только рады этому.
Царь крепче и сильнее должен быть, за счёт своей рати.
А нам, тоже, нас рать,
на всё мы смотрим с позиции патриотизма, и сплочения вокруг Вождя.
Трудные времена грядут?
ну и что..
За ними, другие идут.
Но нас не сломать..
rom8883 25 июня 2018 | 12:55
Скрывать правду всё равно что лгать.
marina27 25 июня 2018 | 12:55
А как же спич Валентины Ивановны? На неприятности нарываются.
s011ma 25 июня 2018 | 12:58
В зоопарке. Объявление. Не пугайте страуса - пол бетонный.
Об этом властям Ставрополья неплохо бы помнить.
ka_mate 25 июня 2018 | 13:00
Ну наконец то прорыв!