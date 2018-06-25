Суд рассмотривает ходатайство ФСИН о продлении на 1 год испытательного срока Навальному по делу «Кировлеса»
Симоновский суд Москвы рассмотривает ходатайство ФСИН о продлении на 1 год испытательного срока Алексею Навальному по делу «Кировлеса». ФСИН объясняет своё требование неоднократными нарушениями со стороны политика, за которые он привлекался к административной ответственности.
Испытательный срок заканчивается летом.
Комментарии5
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podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 12:37
Лелик и за границу не раз летал на отдых на донаты адептов. За одно это его надо прикрыть с условки на реальный срок.
patrikk_1 25 июня 2018 | 12:46
ФСИН объясняет своё требование неоднократными нарушениями со стороны политика, за которые он привлекался к административной ответственности...
Думаю что это несправедливо, ограбление "Кировлеса" это дело связанное с коррупцией в высших эшелонах власти Кировской области, а его посадки на 30 суток в обезьяннике, связаны с его фюрерской деятельностью по заданию Госдепартамента США - это разные вещи, тут нет рецидива преступления.
putin_itogy 25 июня 2018 | 12:38
Гопники ОПГ Озеро, играют в "суды" и "судей"...
Цинизм гопников зашкаливает.
Весельчаки.
punyoshohlai 25 июня 2018 | 12:38
Алексей Навальный всё ещё торгует кировским лесом?
Если нет, то все продления заведомо политического приговора заведомо политические
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 13:00
судьи хахалевы чего-то там решают, оккупанты