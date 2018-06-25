Суд рассмотривает ходатайство ФСИН о продлении на 1 год испытательного срока Навальному по делу «Кировлеса»

Симоновский суд Москвы рассмотривает ходатайство ФСИН о продлении на 1 год испытательного срока Алексею Навальному по делу «Кировлеса». ФСИН объясняет своё требование неоднократными нарушениями со стороны политика, за которые он привлекался к административной ответственности.

Испытательный срок заканчивается летом.