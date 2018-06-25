Суд рассматривает сегодня две жалобы правозащитника Оюба Титиева
Суд рассматривает сегодня две жалобы правозащитника Оюба Титиева. Об этом «Эху» рассказал председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Оюб Тритиев был арестован в январе по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Совей вины глава Чеченского «Мемориала» не признает.
Комментарии5
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luger_max_otto 25 июня 2018 | 12:37
Не просто "суд", а путинский суд. Увы, судом он вряд ли является.
patrikk_1 25 июня 2018 | 12:39
Суд рассматривает сегодня две жалобы правозащитника Оюба Титиева...
А где ссылка на Яндекс-кошелёк, как у Аркадия Бабченко?
banyi1 25 июня 2018 | 12:43
patrikk_1: А это еще что за крендель, я их уже перепутал всех ) Помню Сенцова, помню Мохнаткина, геев Феруза и Дадина, а это нет (((
patrikk_1 25 июня 2018 | 12:53
banyi1:
Это знаменитейший чеченский барыга по кличке "Титий", он банковал мозамбикской марихуаной - шалой, мацанкой, паринкой..., под крышей правозащитников из "Мемориала".
serg_e 25 июня 2018 | 12:43
Ответьте срочно! мы тут с ребятами из транспортного поспорили, Художница Люда Реммер пьет ли вашу живую и мертвую воду из прибора Аквалайф или как-то справляется без этого?