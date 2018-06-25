Z Архив новостей новости
5 5 6 79
Эксклюзив Эха 12:30, 25 июня 2018

Суд рассматривает сегодня две жалобы правозащитника Оюба Титиева

Суд рассматривает сегодня две жалобы правозащитника Оюба Титиева. Об этом «Эху» рассказал председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Оюб Тритиев был арестован в январе по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Совей вины глава Чеченского «Мемориала» не признает.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

luger_max_otto 25 июня 2018 | 12:37

Не просто "суд", а путинский суд. Увы, судом он вряд ли является.

patrikk_1 25 июня 2018 | 12:39

Суд рассматривает сегодня две жалобы правозащитника Оюба Титиева...

А где ссылка на Яндекс-кошелёк, как у Аркадия Бабченко?

banyi1 25 июня 2018 | 12:43

patrikk_1: А это еще что за крендель, я их уже перепутал всех ) Помню Сенцова, помню Мохнаткина, геев Феруза и Дадина, а это нет (((

patrikk_1 25 июня 2018 | 12:53

banyi1:

Это знаменитейший чеченский барыга по кличке "Титий", он банковал мозамбикской марихуаной - шалой, мацанкой, паринкой..., под крышей правозащитников из "Мемориала".

serg_e 25 июня 2018 | 12:43

Ответьте срочно! мы тут с ребятами из транспортного поспорили, Художница Люда Реммер пьет ли вашу живую и мертвую воду из прибора Аквалайф или как-то справляется без этого?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 155 6 12057 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…) Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...

5 277 6 44609 18.06
Kкиргизия, ссср, политика, экономика, мнения
Блоги

Кусок эфира

Герман Клименко: Я бы на месте Жарова Telegram давно бы заблокировал Дуров неправ, честно говоря. То есть если бы он тихо себе сидел, спокойно, его бы никто сильно не трогал…

5 74 6 23456 18.06
Kинтернет, общество, передачи, события
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 228 6 19399 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Об отмене турникетов Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…

5 112 6 19299 18.06
Kмосква, общество, мнения, безопасность
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 110 6 10377 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 133 6 13079 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018 Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018 В преддверии первого для Исландии мирового состязания поклонники футбола решили отправить приветствие стране-хозяйке Чемпионата, исполнив «Калинку — одну из самых узнаваемых русских народных песен…

5 55 6 12750 18.06
Kфутбол, чм-2018, видео, мнения
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 277 6 30270 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 176 6 20084 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 201 6 23583 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Новости

Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу К такому выводу пришли натовские военные по итогам «симуляции» военного противостояния стран Европы и России…

5 42 6 5108
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 201 6 28280 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8357 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 118 6 22179 18.06
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Пенсионный дефолт В условиях, когда без малого половина мужчин не доживёт до пенсии, о «пенсионном возрасте» говорить неуместно…

5 136 6 20875 09:00
Kпенсии, общество, государство, события

Популярное за неделю

Новости

На кладбищах под Псковом появились новые могилы военнослужащих Как пишет «Новая газета», некоторые могилы «совсем свежие, с временными табличками»...

5 32 6 41952
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 66 6 133267 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 118 6 22179 18.06
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Что будет, если сдвинуть возраст выхода на пенсию В женском рейтинге — последнее место из всех 56 рассмотренных стран: на пенсию придется только 12,1% жизни. Так к своим женщинам не относится вообще больше ни одно государство…

5 293 6 348298 21.06
Kпенсии, финансы, законы, рф, статистика, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…

5 456 6 177543 19.06
8читать ;смотреть
Kфинансы, рф, законы, видео, протесты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7077281
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3545239

Сегодня в эфире