Суд рассматривает сегодня две жалобы правозащитника Оюба Титиева. Об этом «Эху» рассказал председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.

Оюб Тритиев был арестован в январе по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Совей вины глава Чеченского «Мемориала» не признает.