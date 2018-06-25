Эксперт: Заявления Лукашенко о возможной потере суверенитета Белоруссии связаны с провалом переговоров с Москвой
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об угрозе независимости страны связаны с сокращением финансирования со стороны России и итогами переговоров с Москвой, состоявшихся на прошлой неделе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал экономист, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.
«Судя по всему, те цели и задачи, которые ставил Лукашенко, он не достиг, поэтому эти заявления связаны с итогами переговоров. Очевидно, он рассчитывал договориться о каких-то новых кредитах со стороны Москвы, но, думаю, не получил что хотел, поэтому он начала делать эти заявления для чиновников, пугая их потерей суверенитета», — сказал он.
Одновременно с диалогом с Москвой А.Лукашенко ведет переговоры с Брюсселем на предмет улучшения отношений, и подобные заявления в этом контексте так же следует расценивать, как попытку добиться финансирования и от Евросоюза.
«Я бы размаривал это как такой сигнал на Запад. Я думаю, что здесь торг идет в том числе за его (Лукашенко – прим. ЭМ) политическое будущее в 2019-2020-х годах, когда в Белоруссии формально должны пройти выборы. Лукашенко сейчас пытается договориться с Москвой и, видимо, с Европой о том, чтобы получить поддержку и там и там, либо кто больше заплатит», — сказал эксперт.
При этом Д.Болкунец отметил, что Европа в настоящий момент не готова предоставлять Белоруссии финансовую поддержку в том же объеме, в котором это делала до недавнего времени Россия.
Комментарии28
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kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:11
Европейцы дураки. Купили бы Беларусь в ЕС себе, решили важную стратегическую задачу. А так плацдарм для нападения на Литву и Польшу получат.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:13
Элементарно. Пророссийская военная администрация вешает на Лукашенко всех собак, отправляет старика в тюрьму и он тихо исчезает в глубине таежного союза вместе с сыновьями. И вуаля. Имеем ситуацию 39-40 года, снова здравствуйте, грабли.
luger_max_otto 25 июня 2018 | 12:20
После провала переговоров Луки с Вованом покупка может стать дешевле :)
kamen_12 25 июня 2018 | 12:23
kryimsdiiick: И кто платить должен? Литва и Польша пусть и покупают.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:27
kamen_12: Это будет не проблема Польши, это будет проблема всей Европы.
kamen_12 25 июня 2018 | 12:30
kryimsdiiick: Вся Европа это чего? И кто вообще о захвате Прибалтики и Польши хоть одним словом заикался, хоть жестом?
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:38
kamen_12: Географию не отменить, и если Китай не натравят на РФ вовремя, то Восточной Европе и Балтии придется несладко. Другого способа решить внутренние проблемы, кроме большой войны, у путиноидов нет.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:42
kamen_12: Про Крым тоже никто не заикался, и лично Путин в 2013 году утверждал, что нет такой вопросы и результаты раздела после Беловежского соглашения незыблемы.
sergirusso 25 июня 2018 | 12:25
kryimsdiiick: Пифагоровы штаны на все стороны равны. До Москвы от украинской границы - 600 км. Это как Д Артаньян на слова Ришелье "я вас съем" ответил - "а я вас"...
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:30
sergirusso: У Украины, Польши, Нато нет агрессивных намерений, а у России есть.
ivar1964 25 июня 2018 | 12:31
kryimsdiiick: Думаю, они бы купили, если бы цена была приемлема. Но Лукашенко наверняка много просит. И не для Беларуси, а для себя. Поди, пожизненную корону запросил.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:40
ivar1964: По сравнению с десятками тысяч трупов европейцев это небольшая цена.
igorrrpadlowitchs 25 июня 2018 | 12:38
kryimsdiiick: поведение не проститутки , а бляди . Проституке , кто заплатил , тот и имеет , а блядь у всех берет деньги, но никому не даёт, пока те, кто давал деньги не собираются вместе и дерут её по кругу!
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:46
igorrrpadlowitchs: Личный опыт ваш?
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 12:12
Уже нет суверенитета у Беларуси, кацапские её Белоруссией называют.
banyi1 25 июня 2018 | 12:13
Хорошо быть крутым на чужие бабки)
ura_123 25 июня 2018 | 12:14
Чё та не совсем понятно,Лука собрался в Ростов к куму или в Варшаву к сватам)))
kafka_1863 25 июня 2018 | 12:14
какой смешной "эксперт", с набором стереотипных выводов
dorin1987 25 июня 2018 | 12:18
/в настоящий момент не готова предоставлять/ - Вопрос в перспективах. В Европе - жизнь и работа без границ, в режиме царька РФ - аннексии и лугандоны.
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 12:23
dorin1987: /В Европе - жизнь и работа без границ, в режиме царька РФ - аннексии и лугандоны./
В Укранбабве - нищета, разруха и скачки за печеньки.
dorin1987 25 июня 2018 | 12:46
: Спасибо что напомнили - в режиме царька РФ есть еще и прекрасный ымперский комплекс неполноценности РФ, благодаря которому до населения РФ до сих пор не доходит, что Украина и Белоруссия - отдельные, самостоятельные государства :)
nic55 25 июня 2018 | 13:03
podpindosov_net_01:
Так такой же вонючий совок. Радость вызывает только то, что "дедушек Лениных", с пьедесталов, поскидывали и компартию запретили. Хотя, насчёт последней, я не уверен.
benny_point 25 июня 2018 | 12:23
Скажу по чесноку: - очередной бред сивой кобылы Болкунца. Никто нечего не знает, а эти врут и врут напрополую.
Как говорил один мудрец: - поживём посмотрим.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:28
поздно будет
s011ma 25 июня 2018 | 12:27
Молодец, Батька, всем пересидентам пересидент - ещё и нашего пересидит. На двух стульях ухитряется с 1994 года!
ts 25 июня 2018 | 12:33
Батька всех переиграет! Даже не сомневаюсь!
zztop1960 25 июня 2018 | 12:36
Я регулярно ператрахиваю все кадры и точно знаю, кто врот, а кто не врот! ( А.Г.Лукашенко)
nikolaitschi 25 июня 2018 | 13:13
Лукашенко думал, что вместо бани можно чаще пользоваться чесалкой. Страна застыла на двадцать лет. Страна-фантом без лица и мысли, устремленная в существование. Все пугает и пугает. Лучше бы привел хоть один пример, когда Европа вытирала об кого-то ноги.