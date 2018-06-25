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Эксклюзив Эха 12:07, 25 июня 2018

Эксперт: Заявления Лукашенко о возможной потере суверенитета Белоруссии связаны с провалом переговоров с Москвой

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об угрозе независимости страны связаны с сокращением финансирования со стороны России и итогами переговоров с Москвой, состоявшихся на прошлой неделе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал экономист, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

«Судя по всему, те цели и задачи, которые ставил Лукашенко, он не достиг, поэтому эти заявления связаны с итогами переговоров. Очевидно, он рассчитывал договориться о каких-то новых кредитах со стороны Москвы, но, думаю, не получил что хотел, поэтому он начала делать эти заявления для чиновников, пугая их потерей суверенитета», — сказал он.

Одновременно с диалогом с Москвой А.Лукашенко ведет переговоры с Брюсселем на предмет улучшения отношений, и подобные заявления в этом контексте так же следует расценивать, как попытку добиться финансирования и от Евросоюза.

«Я бы размаривал это как такой сигнал на Запад. Я думаю, что здесь торг идет в том числе за его (Лукашенко – прим. ЭМ) политическое будущее в 2019-2020-х годах, когда в Белоруссии формально должны пройти выборы. Лукашенко сейчас пытается договориться с Москвой и, видимо, с Европой о том, чтобы получить поддержку и там и там, либо кто больше заплатит», — сказал эксперт.

При этом Д.Болкунец отметил, что Европа в настоящий момент не готова предоставлять Белоруссии финансовую поддержку в том же объеме, в котором это делала до недавнего времени Россия.

Комментарии

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kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:11

Европейцы дураки. Купили бы Беларусь в ЕС себе, решили важную стратегическую задачу. А так плацдарм для нападения на Литву и Польшу получат.

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:13

Элементарно. Пророссийская военная администрация вешает на Лукашенко всех собак, отправляет старика в тюрьму и он тихо исчезает в глубине таежного союза вместе с сыновьями. И вуаля. Имеем ситуацию 39-40 года, снова здравствуйте, грабли.

luger_max_otto 25 июня 2018 | 12:20

После провала переговоров Луки с Вованом покупка может стать дешевле :)

kamen_12 25 июня 2018 | 12:23

kryimsdiiick: И кто платить должен? Литва и Польша пусть и покупают.

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:27

kamen_12: Это будет не проблема Польши, это будет проблема всей Европы.

kamen_12 25 июня 2018 | 12:30

kryimsdiiick: Вся Европа это чего? И кто вообще о захвате Прибалтики и Польши хоть одним словом заикался, хоть жестом?

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:38

kamen_12: Географию не отменить, и если Китай не натравят на РФ вовремя, то Восточной Европе и Балтии придется несладко. Другого способа решить внутренние проблемы, кроме большой войны, у путиноидов нет.

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:42

kamen_12: Про Крым тоже никто не заикался, и лично Путин в 2013 году утверждал, что нет такой вопросы и результаты раздела после Беловежского соглашения незыблемы.

sergirusso 25 июня 2018 | 12:25

kryimsdiiick: Пифагоровы штаны на все стороны равны. До Москвы от украинской границы - 600 км. Это как Д Артаньян на слова Ришелье "я вас съем" ответил - "а я вас"...

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:30

sergirusso: У Украины, Польши, Нато нет агрессивных намерений, а у России есть.

ivar1964 25 июня 2018 | 12:31

kryimsdiiick: Думаю, они бы купили, если бы цена была приемлема. Но Лукашенко наверняка много просит. И не для Беларуси, а для себя. Поди, пожизненную корону запросил.

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:40

ivar1964: По сравнению с десятками тысяч трупов европейцев это небольшая цена.

igorrrpadlowitchs 25 июня 2018 | 12:38

kryimsdiiick: поведение не проститутки , а бляди . Проституке , кто заплатил , тот и имеет , а блядь у всех берет деньги, но никому не даёт, пока те, кто давал деньги не собираются вместе и дерут её по кругу!

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:46

igorrrpadlowitchs: Личный опыт ваш?

pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 12:12

Уже нет суверенитета у Беларуси, кацапские её Белоруссией называют.

banyi1 25 июня 2018 | 12:13

Хорошо быть крутым на чужие бабки)

ura_123 25 июня 2018 | 12:14

Чё та не совсем понятно,Лука собрался в Ростов к куму или в Варшаву к сватам)))

kafka_1863 25 июня 2018 | 12:14

какой смешной "эксперт", с набором стереотипных выводов

dorin1987 25 июня 2018 | 12:18

/в настоящий момент не готова предоставлять/ - Вопрос в перспективах. В Европе - жизнь и работа без границ, в режиме царька РФ - аннексии и лугандоны.

podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 12:23

dorin1987: /В Европе - жизнь и работа без границ, в режиме царька РФ - аннексии и лугандоны./
В Укранбабве - нищета, разруха и скачки за печеньки.

dorin1987 25 июня 2018 | 12:46

: Спасибо что напомнили - в режиме царька РФ есть еще и прекрасный ымперский комплекс неполноценности РФ, благодаря которому до населения РФ до сих пор не доходит, что Украина и Белоруссия - отдельные, самостоятельные государства :)

nic55 25 июня 2018 | 13:03

podpindosov_net_01:
Так такой же вонючий совок. Радость вызывает только то, что "дедушек Лениных", с пьедесталов, поскидывали и компартию запретили. Хотя, насчёт последней, я не уверен.

benny_point 25 июня 2018 | 12:23

Скажу по чесноку: - очередной бред сивой кобылы Болкунца. Никто нечего не знает, а эти врут и врут напрополую.
Как говорил один мудрец: - поживём посмотрим.

kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:28

поздно будет

s011ma 25 июня 2018 | 12:27

Молодец, Батька, всем пересидентам пересидент - ещё и нашего пересидит. На двух стульях ухитряется с 1994 года!

(комментарий скрыт)

ts 25 июня 2018 | 12:33

Батька всех переиграет! Даже не сомневаюсь!

zztop1960 25 июня 2018 | 12:36

Я регулярно ператрахиваю все кадры и точно знаю, кто врот, а кто не врот! ( А.Г.Лукашенко)

nikolaitschi 25 июня 2018 | 13:13

Лукашенко думал, что вместо бани можно чаще пользоваться чесалкой. Страна застыла на двадцать лет. Страна-фантом без лица и мысли, устремленная в существование. Все пугает и пугает. Лучше бы привел хоть один пример, когда Европа вытирала об кого-то ноги.

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