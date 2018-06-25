Эксперт: Заявления Лукашенко о возможной потере суверенитета Белоруссии связаны с провалом переговоров с Москвой

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об угрозе независимости страны связаны с сокращением финансирования со стороны России и итогами переговоров с Москвой, состоявшихся на прошлой неделе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал экономист, эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец.

«Судя по всему, те цели и задачи, которые ставил Лукашенко, он не достиг, поэтому эти заявления связаны с итогами переговоров. Очевидно, он рассчитывал договориться о каких-то новых кредитах со стороны Москвы, но, думаю, не получил что хотел, поэтому он начала делать эти заявления для чиновников, пугая их потерей суверенитета», — сказал он.

Одновременно с диалогом с Москвой А.Лукашенко ведет переговоры с Брюсселем на предмет улучшения отношений, и подобные заявления в этом контексте так же следует расценивать, как попытку добиться финансирования и от Евросоюза.

«Я бы размаривал это как такой сигнал на Запад. Я думаю, что здесь торг идет в том числе за его (Лукашенко – прим. ЭМ) политическое будущее в 2019-2020-х годах, когда в Белоруссии формально должны пройти выборы. Лукашенко сейчас пытается договориться с Москвой и, видимо, с Европой о том, чтобы получить поддержку и там и там, либо кто больше заплатит», — сказал эксперт.

При этом Д.Болкунец отметил, что Европа в настоящий момент не готова предоставлять Белоруссии финансовую поддержку в том же объеме, в котором это делала до недавнего времени Россия.