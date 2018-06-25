Власти Ульяновска отказали в согласовании митинга против повышения пенсионного возраста
Власти Ульяновска отказали в согласовании митинга против повышения пенсионного возраста. Они ссылаются на то, что на это время запланировано другое мероприятие, а именно – концерт в поддержку российских футболистов, сообщает портал «Новости Ульяновска».
Один из организаторов митинга – депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что акция пройдёт в любом случае.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tchapaev 25 июня 2018 | 12:24
Настоящие ленинцы !
Верной дорогой идете товарищи !
Смело товарищи в ногу, сдохнем от голода в борьбе за светлое будущее !
timber_head 25 июня 2018 | 12:30
А что, российские футболисты тоже едва-едва концы с концами сводят, что их поддерживать нужно?
yralez 25 июня 2018 | 12:33
Поняли, люди ?
Ваша власть считает вас за скот, которому нужнее зрелища, чем хлеб.
alexakimfaa 25 июня 2018 | 12:35
Власти Ульяновска явно получили указание "мочить" все заявки, и сами попытки протестов граждан против грабительской т.н. "пенсионной реформы"...
rom8883 25 июня 2018 | 13:15
Конечно футбол важнее нормальной жизни стариков.