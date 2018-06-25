Власти Ульяновска отказали в согласовании митинга против повышения пенсионного возраста. Они ссылаются на то, что на это время запланировано другое мероприятие, а именно – концерт в поддержку российских футболистов, сообщает портал «Новости Ульяновска».

Один из организаторов митинга – депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что акция пройдёт в любом случае.