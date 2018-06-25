Лидер сборной Египта Моххамед Салах сыграет с командой Саудовской Аравии, несмотря на скандал в западной прессе
Салаху поставили в вину то, что он встретился с лидером чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Более того, несколько дней назад Кадыров на торжественном ужине объявил о присвоении Салаху звания почетного гражданина республики.
Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил о том, что нападающий Ливерпуля собирается покинуть команду, поскольку ему не нравится, что его общение с Кадыровым стало темой обсуждения в прессе и соцсетях даже большей степени, чем футбол.
Руководству сборной пришлось опровергать эти вбросы. У Салаха действительно есть конфликт с федерацией, но начался он до прибытия в Чечню. На самом деле он возмущен, что его образ в стране используют в политических целях.
Сегодня сборная Египта в своем последнем матче на чемпионате мира в России встретится с командой Саудовской Аравии.
Комментарии9
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banyi1 25 июня 2018 | 12:09
Неужели свободные либеральные СМИ могут врать, да еще так тупо? )))
hz6691 25 июня 2018 | 12:17
banyi1: "На самом деле он возмущен, что его образ в стране используют в политических целях." Именно об этом независимые СМИ и писали.
novrusich 25 июня 2018 | 12:27
banyi1: А в чем они воврали, банутый?
Он с Кадыром не встречался и наград от него не принимал?
В цивилизованных странах такое поведение не одобряется и скидку на то, что Салах мусульманин не делают.
Правила одинаковы для всех.
вылетит Салах из Ливерпуля и поедет играть к саудитам.
Карьера его завершена.
len56 25 июня 2018 | 12:19
Лучше бы он остался в Лондоне!
Как только мусульманин попадает в родную среду,так сразу забывает,как в футбол играть.
Поэтому так много "беженцев" из мусульманских стран.
jons25 25 июня 2018 | 12:25
len56:
А иудеи вообще играть в футбол не умеют, ни в родной, ни в какой другой стране
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 12:32
jons25: зато умеют многое другое
elena_prestar 25 июня 2018 | 12:31
А может, они договорились? Салах с нашими играл средненько, а пенальти вообще забивал небрежно.
snikkersnepper 25 июня 2018 | 12:35
"Руководству сборной пришлось опровергать эти вбросы..."
Наше любимое ЭМ открыто призналось, что вчера весь вечер разносило вброс. Понимание - путь к исправлению, однако.
hunterhead 25 июня 2018 | 13:01
"Более того, несколько дней назад Кадыров на торжественном ужине объявил о присвоении Салаху звания почетного гражданина республики."
Это за то что Египет продул России? :-D