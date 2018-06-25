Лидер сборной Египта Моххамед Салах сыграет с командой Саудовской Аравии, несмотря на скандал в западной прессе

Салаху поставили в вину то, что он встретился с лидером чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Более того, несколько дней назад Кадыров на торжественном ужине объявил о присвоении Салаху звания почетного гражданина республики.

Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил о том, что нападающий Ливерпуля собирается покинуть команду, поскольку ему не нравится, что его общение с Кадыровым стало темой обсуждения в прессе и соцсетях даже большей степени, чем футбол.

Руководству сборной пришлось опровергать эти вбросы. У Салаха действительно есть конфликт с федерацией, но начался он до прибытия в Чечню. На самом деле он возмущен, что его образ в стране используют в политических целях.

Сегодня сборная Египта в своем последнем матче на чемпионате мира в России встретится с командой Саудовской Аравии.