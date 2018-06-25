Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в Турции в первом туре

Голосование завершило процесс перехода страны от парламентской к президентской республике.

К этому часу подсчитаны почти все голоса избирателей, и в турецком ЦИКе уже объявили о победе Эрдогана. Действующий глава государства набрал примерно 52,5 процента голосов избирателей – это больше, чем на предыдущих выборах в 2014 году, причем как по процентам, так и по числу голосов избирателей. Основной оппонент Эрдогана Мухаррем Индже получил около 31 процента.

Победитель уже выступил перед своими сторонниками в Анкаре. Эрдоган заявил, что «демократия и воля народа» восторжествовали, и выразил надежду, что никто не будет пытаться бросить тень на итоги голосования.

Досрочные выборы, прошедшие накануне, были первыми после конституционного референдума, по итогам которого парламентскую форму правления в стране заменили на президентскую. В рамках реформы, в частности, предполагается упразднить должность премьер-министра и увеличить число депутатов парламента.

Впервые в истории вместе с президентскими выборами в Турции прошли также парламентские. Барьер для получения мест в парламенте преодолели шесть партий, а победителем стала правящая Партия справедливости и развития.